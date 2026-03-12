Los combustibles en España sufren su mayor alza semanal en cuatro años

El cierre del estrecho de Ormuz y el aumento del petróleo han disparado el valor de los carburantes.

El precio de los combustibles en España se ha disparado tras el inicio del ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, y la respuesta de la nación persa, sufriendo su mayor alza semanal desde 2022.

De acuerdo con los últimos reportes semanales del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el valor promedio del diésel en ese país subió un 14,1 %, respecto a la semana anterior, situándose en 1,645 euros, escalando a su nivel máximo desde finales de octubre de 2023.

Por su parte, el costo medio del litro de gasolina en España se elevó al menos 7,7 % en una semana, para quedar en 1,600 euros, su precio más alto desde principios de agosto de 2024.

No obstante, estos combustibles aún no llegan a los valores que registraron en julio de 2022, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el diésel los 2,1 euros, recoge Europa Press.

Los motivos

El alza de los precios de los carburantes está relacionado al cierre del estrecho de Ormuz, una arteria marítima clave por la que circula una quinta parte del suministro energético mundial.

Ese cierre y la escalada bélica, además, han provocado un aumento del costo del petróleo, convirtiéndose eso en un disparador para el incremento del valor de los combustibles.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, superó momentáneamente la barrera de los 100 dólares por barril la noche del miércoles.

Agresión contra Irán

Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán la madrugada del sábado 28 de febrero con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los ataques se cobraron la vida del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares. Mojtabá Jameneí, hijo del líder supremo asesinado, fue elegido como su sucesor.

En respuesta a la ofensiva, Teherán ha lanzado varias oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio.

