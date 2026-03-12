Hallaron con vida al pequeño Elián en Abra Pampa

Lo que comenzó como una pesadilla terminó en un abrazo de todo un pueblo.

Tras horas de angustia, el pequeño Elián Cala de 2 años, fue rescatado esta madrugada en medio del frío extremo de nuestra Puna.

Alrededor de las 03:30 AM, un vecino escuchó un débil llanto entre el gélido arenal.

Estaba a 5 kilómetros de donde fue visto por última vez, el pequeño llegó a cruzar un río antes de quedar exhausto.

Vecinos autoconvocados, Policía de Jujuy y Bomberos Voluntarios caminaron kilómetros a pie bajo temperaturas bajísimas.

Elián presentó signos de hipotermia y deshidratación, pero ya está recibiendo atención médica especializada. Por lo que la unión de toda Abra Pampa salvó una vida.

Si la comunidad no se hubiera volcado a los campos y desiertos, hoy la historia sería otra y agradecieron a cada jujeño que se sumó a la búsqueda.