Los Ciclos Musicales en plaza España reprograman su primera jornada

La jornada prevista para este viernes 17 fue reprogramada para el próximo viernes 24 debido al alerta meteorológico vigente. La programación del sábado 18 quedará sujeta a la evolución de las condiciones climáticas.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Cultura y Turismo, informa que, debido al alerta meteorológico vigente en la provincia, la jornada prevista para este viernes 17 de julio de los Ciclos Musicales en Plaza España fue reprogramada para el próximo viernes 24 de julio.

La actividad, que forma parte de la 5° Feria Provincial de Invierno del Mercado Artesanal de Jujuy y se desarrolla en plaza España, detrás de la Casa de Gobierno, propone música en vivo y artesanías jujeñas con entrada libre y gratuita.

En cuanto a la programación prevista para este sábado 18 de julio, su realización quedará supeditada a la evolución de las condiciones meteorológicas. La continuidad de las actividades será definida en función de los informes de los organismos competentes.

La reprogramación responde a la prioridad de resguardar la seguridad de artistas, trabajadores y público, garantizando que las actividades puedan desarrollarse en condiciones adecuadas.