Convocan a todos los trabajadores rurales a inscribirse en el Programa de Empleo Rural del RENATRE

En esta nueva etapa, “el programa amplía su alcance para incorporar a todas las personas interesadas en desempeñarse en actividades agropecuarias, independientemente de que sean o no beneficiarias de la Prestación por Desempleo del RENATRE”, destacó el titular del RENATRE Jujuy, el Ing. Jorge Rois.

Por esta razón “desde el Registro estamos convocando a todas las personas interesadas en trabajar en el sector agropecuario a inscribirse en el Programa de Empleo Rural (PER), una herramienta gratuita que facilita el acceso a oportunidades laborales en todo el país”, agregó.

Lanzado en marzo de este año, el PER promueve el empleo registrado mediante un servicio de intermediación laboral que vincula a trabajadores rurales con empresas que necesitan cubrir puestos de trabajo, además de impulsar acciones de capacitación para fortalecer la empleabilidad y la productividad del sector.

En este sentido señaló “Quienes deseen formar parte pueden completar sus datos en https://www.renatre.org.ar/per-dejanos-tus-datos/, donde el equipo del Registro se contactará para construir un perfil laboral que permita vincularlos con futuras búsquedas”.

Al mismo tiempo resaltó que actualmente, el programa ya cuenta con más de 5.000 perfiles laborales relevados, lo que fortalece la capacidad del organismo para responder a las necesidades de personal que presentan las empresas rurales. Y que por su parte, los empleadores también pueden participar de manera gratuita cargando sus búsquedas laborales a través del Portal RENATRE.

A partir de esa información, “el organismo identifica y acerca perfiles acordes a cada puesto, agilizando los procesos de contratación sin que ello implique compromiso de incorporación por parte de la empresa”, explicó.

Además de facilitar la vinculación laboral, remarcó “el PER permite detectar las competencias más demandadas por el sector para orientar la oferta de capacitaciones que desarrolla el RENATRE, contribuyendo a mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras y la competitividad de las actividades agropecuarias y forestales”.

Por último Rois recordó que para más información sobre el Programa de Empleo Rural, pueden comunicarse al 0800-777-7366 o enviar un correo a per@renatre.org.ar.

Más oportunidades para los trabajadores

«Queremos que cada vez más personas tengan la oportunidad de acceder a un empleo registrado. El Programa de Empleo Rural nos permite conocer su experiencia, acompañarlas y acercarlas a las oportunidades que ofrecen las empresas de todo el país», señaló el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri.

«Cada perfil que incorporamos al Programa representa una nueva oportunidad de acceder a un empleo formal. Queremos llegar a más familias rurales de todo el país y acompañarlos en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales», afirmó el director del RENATRE, José Voytenco.