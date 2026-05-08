“Lo frenamos ahora, construimos juntos”: Convocatoria abierta a vecinos de barrios populares

Este sábado 9 de mayo a las 10:00 horas se concentran en Lisandro de la Torre 878, sede del Frente 22 de Agosto, San Salvador de Jujuy para una reunión abierta de la Mesa Nacional de Barrios Populares.

El motivo de la convocatoria es por haber frenado la reforma que amenazaba a los barrios populares y al RENABAP. Logro por la organización realizada para visibilizar el problema y no quedarse callados.

Por otra parte remarcaron que la pelea no terminó, aunque cedieron en el Congreso, pero las obras siguen paralizadas y ya prometieron volver con otra ley.

Los temas de la reunión:

1. Proyecto de Ley de Hábitat Digno en Jujuy: qué se propone, cómo impulsarlo y cómo organizarse desde los barrios.

2. Las obras en los barrios: qué se frenó y qué se exige. Situación actual del RENABAP y los proyectos de integración socio urbana.

La idea es informarse, debatir, organizarse y construir propuestas desde el barrio.

Está dirigida a vecinos de barrios populares y a todas las personas interesadas en defender el derecho a un hábitat digno. Todos pueden participar.