Libertador: Investigan un homicidio y hay un hombre aprehendido

El Ministerio Público de la Acusación investiga la muerte de un joven de 24 años que falleció ayer, jueves 11 de junio, tras resultar gravemente herido durante un episodio ocurrido en la vía pública de la ciudad de Libertador General San Martín.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Ernesto Lian Resúa, titular de la Fiscalía Nº 3 de San Pedro de Jujuy, con asiento en Libertador General San Martín, y fue caratulada provisoriamente como Homicidio Simple (artículo 79 del Código Penal).

De acuerdo con las primeras actuaciones, el hecho se registró durante los primeros minutos de ayer, en inmediaciones de las calles 12 de Octubre y Fray Justo Santa María de Oro, en el barrio Patricias Argentinas. En ese lugar se produjo una discusión entre dos hombres que derivó en una violenta agresión. Posterior al ataque, el agresor huyó del lugar.

La víctima, un joven de 24 años, fue asistida por personal del SAME y trasladada de urgencia al hospital local con una herida cortante y un traumatismo encéfalo craneano grave. A pesar de los esfuerzos médicos realizados para salvarle la vida, falleció alrededor de las 15:30 horas.

A partir del trabajo investigativo realizado en las horas posteriores al hecho y de los testimonios recabados, se logró identificar al presunto autor, un hombre de 28 años, vecino de la víctima, quien actualmente permanece aprehendido mientras se completan las actuaciones correspondientes y se solicita la audiencia de formulación de cargos.

La Fiscalía continúa impulsando diversas medidas para reconstruir las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes. En ese marco, se dispuso la realización de la autopsia, mientras que el cuerpo de la víctima permanece en la Morgue de San Pedro de Jujuy.

La investigación continúa en curso y se encuentra en una etapa clave para el esclarecimiento de un hecho que conmocionó a vecinos y familiares de ambos involucrados.