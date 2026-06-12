Dos profesionales serán imputado: Avanza investigación por fallecimiento de una mujer en la Maternidad de Alto Comedero

La investigación por el fallecimiento de una mujer ocurrido el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” de Alto Comedero continúa avanzando y, en ese marco, dos profesionales de la salud serán imputados la próxima semana.

La causa es llevada adelante por el fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, quien coordina diversas diligencias tendientes a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el deceso.

En el marco de la investigación, para el próximo martes fueron citados dos profesionales de la salud, un hombre y una mujer, a fin de que designen defensa técnica y sean formalmente informados de los hechos que se les atribuyen.

La calificación legal provisoria prevista por la Fiscalía es la de “Homicidio culposo”, sin perjuicio de la evolución que pudiera tener la investigación a partir de la incorporación de nuevas pruebas.

Como parte de las medidas dispuestas, durante las últimas horas se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a los profesionales investigados, donde se procedió al secuestro de documentación y otros elementos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a los correspondientes análisis periciales.

Estas actuaciones se suman a las medidas ya impulsadas por la Fiscalía desde el inicio de la investigación, entre ellas la obtención y análisis de la historia clínica de la paciente, documentación complementaria relacionada con su atención médica, declaraciones testimoniales y el relevamiento de registros fílmicos del establecimiento sanitario.

Asimismo, continúan las tareas de evaluación de la evidencia médica, técnica y documental reunida hasta el momento, con la intervención de profesionales especializados, a fin de determinar con precisión las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

Finalmente, se informó que el equipo fiscal mantiene contacto permanente con los familiares de la mujer fallecida y con sus representantes legales, brindando información sobre el avance de las actuaciones dentro de los límites que impone la investigación en curso.