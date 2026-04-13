Ley de Glaciares: El Gobierno ganó en el Congreso, pero pierde la batalla en redes con fuerte rechazo social

Un informe revela que el 67% de la conversación digital sobre la Ley de Glaciares fue negativa. Aunque se aprobó en Diputados, el oficialismo no logra dominar la narrativa pública.

La aprobación de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados abrió un nuevo escenario político y social que va más allá del ámbito legislativo. Si bien el oficialismo logró avanzar con la norma, el debate se trasladó con fuerza al terreno digital. Allí, el clima de opinión muestra un panorama adverso. Según un informe de monitoreo realizado por Enter Comunicación, la conversación en redes sociales estuvo dominada por críticas. El dato marca una tensión entre la victoria institucional y la percepción pública.

El análisis, basado en más de 41.900 menciones generadas por unos 24.000 usuarios, evidencia el alcance masivo del debate. La discusión logró impactar potencialmente a más de 16 millones de personas en apenas unos días. Esto posiciona a la Ley de Glaciares como uno de los temas más relevantes de la agenda reciente. Además, refleja el alto nivel de interés y participación ciudadana. La magnitud del fenómeno digital anticipa un escenario complejo para su implementación.

El dato más contundente surge del análisis del sentimiento: cerca del 67,5% de las menciones fueron negativas. Este predominio marcó el tono general de la conversación. En contraste, el sentimiento positivo apenas alcanzó el 31%, mientras que el neutral fue prácticamente inexistente. Esto indica que el debate estuvo altamente polarizado. Y que la mayoría de los usuarios adoptó una postura crítica frente a la ley.

El informe también revela que el oficialismo no logró instalar su narrativa en el debate público. Mientras desde el Gobierno se promovía un discurso de modernización y desarrollo, en redes predominó la idea de conflicto ambiental. Esta diferencia explica en gran parte la brecha entre el resultado legislativo y la percepción social. La conversación digital fue hegemonizada por sectores ambientalistas y de la oposición. Y eso condiciona el escenario posterior a la sanción.

Dentro de las críticas, el eje dominante fue el daño ambiental, que concentró más del 56% de las menciones negativas. Este argumento estructuró gran parte del rechazo a la ley. Le siguieron cuestionamientos vinculados a una supuesta “traición” política, con un 22,8%. También aparecieron planteos sobre inconstitucionalidad y entrega de recursos. Estos ejes reflejan la profundidad del malestar expresado en redes.

En paralelo, los argumentos a favor de la ley también tuvieron presencia, aunque en menor medida. El principal fue el desarrollo económico y la generación de empleo, que concentró el 32,2% de la positividad. Otros ejes incluyeron la defensa del federalismo y la crítica a la injerencia externa en el debate. Sin embargo, estos argumentos no lograron imponerse. Y quedaron relegados frente al volumen de críticas.

El informe también destaca el rol de actores clave en la conversación digital. Entre ellos, la organización Greenpeace tuvo un protagonismo central. Su nombre apareció en más de 6.000 menciones, lo que representa cerca del 14% del total. Además, sus intervenciones generaron un alto nivel de interacción. Esto confirma su capacidad de incidir en el debate público.

Otro aspecto relevante es la evolución de la conversación en el tiempo. El pico de menciones se registró entre el 8 y el 9 de abril, coincidiendo con el debate y la aprobación de la ley. Sin embargo, el informe advierte que la discusión no se cerró con la votación. Por el contrario, continúa activa y en expansión. Esto sugiere que el conflicto seguirá escalando en distintos ámbitos.

En ese sentido, se anticipa que el foco del debate se trasladará hacia la judicialización y el territorio provincial. Algunos gobernadores y dirigentes ya comenzaron a ser señalados en redes. La narrativa del “perjuicio territorial” gana espacio en la discusión. Y aumenta la presión sobre los actores políticos involucrados. El conflicto, lejos de resolverse, cambia de escenario.

El mapa de actores también muestra una fuerte asimetría en la construcción del debate. La oposición y el ambientalismo concentraron cerca del 38% del protagonismo. En cambio, el oficialismo quedó en una posición reactiva, con apenas un 14%. El sector productivo, por su parte, tuvo una presencia marginal. Esto explica por qué la narrativa económica no logró instalarse.

Finalmente, el informe advierte sobre un cambio de paradigma en la relación entre política, industria y sociedad. La Ley de Glaciares funcionó como un catalizador de participación ciudadana. Nuevas audiencias se sumaron al debate y comenzaron a monitorear activamente el tema. Esto configura un escenario de “hiper-transparencia”. Donde cada decisión será observada y cuestionada.

En este contexto, el desafío para el Gobierno y las empresas no será solo aplicar la ley, sino reconstruir legitimidad social. La discusión ya no pasa únicamente por lo normativo. Sino por la capacidad de influir en la opinión pública. La batalla por la narrativa se vuelve central. Y, por ahora, el resultado es adverso.

(InfoNegocios)