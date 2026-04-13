Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy lunes 13 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 13 de abril, la temperatura rondará entre los 13 y 22 grados, la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 13 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento, y los vientos del Noroeste correrán a una velocidad entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 47 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del Norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 40 y 70 por ciento para esta franja del día.