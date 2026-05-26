Legislatura: La Comisión de Educación recibió a docentes que concursaron para cargos de vicedirectores

En el Salón Marcos Paz, la Comisión de Educación, presidida por la diputada María Ferrín, recibió a docentes que participaron del concurso de oposición y antecedentes para cargos de vicedirectores de escuelas secundarias, quienes manifestaron preocupación por la demora en las designaciones correspondientes.

Al respecto, Ferrín explicó: “es la primera vez desde el año ’78 que se hace un concurso de vicedirectores para escuela secundaria. Ustedes saben que siempre en primaria se han hecho los concursos de oposición y antecedentes para cubrir cargos directivos en las escuelas de primera, segunda y tercera categoría, mientras que en las escuelas de cuarta categoría únicamente es por antecedentes. Pero en secundario nunca se hizo concurso, cuando en realidad lo plantean los estatutos”.

Del mismo modo, la legisladora destacó que el proceso incluyó una etapa de formación de posgrado orientada a la gestión y administración escolar, desarrollada durante varios meses y coordinada por docentes especializados. Asimismo, señaló que aprobaron 90 docentes para cubrir 46 cargos de vicedirectores.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión informó que los legisladores resolvieron enviar un pedido de informe al Ministerio de Educación para conocer las causas de la demora en el proceso administrativo y en las designaciones correspondientes.

Por su parte, los docentes Orlando Calapiña y Fabiola Recchiuto explicaron que el proceso concursal se desarrolló durante seis meses, aproximadamente, incluyendo instancias de cursado, evaluaciones y aptitud física.

Asimismo, Recchiuto remarcó: “agradecemos a la Comisión. Ellos se han puesto muy ejecutivos, van a hacer un pedido de informe a la Ministra para conocer cuáles son las dificultades que tiene el Ministerio de Educación para concretar el proceso”.

Para finalizar, la docente señaló que el concurso representa una herramienta fundamental para fortalecer y jerarquizar la función de los equipos directivos de las escuelas secundarias, en el marco de la transformación educativa del nivel medio de la provincia.