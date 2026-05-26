El municipio de San Salvador de Jujuy rindió tributo al Canónigo Gorriti y a Juana Azurduy

En un emotivo homenaje que marcó el cierre de las ceremonias oficiales por el 25 de Mayo, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, reivindicó el protagonismo de Jujuy en la construcción de la Independencia Nacional al rendir tributo al Canónigo Juan Ignacio Gorriti y a la Generala Juana Azurduy, figuras históricas fundamentales en la identidad patriótica y el legado emancipador del pueblo jujeño.

En su alocución, el intendente Jorge subrayó que, para el pueblo jujeño, el 25 de mayo “posee una significación profunda que va más allá del primer gobierno patrio de 1810”, ya que en esta misma fecha, pero en 1812, la enseña patria creada por Manuel Belgrano fue bendecida por el Canónigo Gorriti en la Catedral Basílica de nuestra ciudad, y que en 1813 el General Belgrano entregó la Bandera Nacional de la Libertad Civil al pueblo de Jujuy “en reconocimiento a su valentía durante el Éxodo”.

Al respecto, el jefe comunal señaló que es un orgullo recordar a los héroes mediante un acto memorable que nos conecta directamente con la “argentinidad y el compromiso jujeño por la independencia”. Sobre la figura de Gorriti, cuyo fallecimiento tuvo lugar un 25 de mayo de 1842, el intendente destacó su carácter de revolucionario e independentista. Y, remarcando la coincidencia, afirmó: “el canónigo Gorriti es una persona trascendental en Jujuy, junto con el general Belgrano; tiene que ver con la identidad de un patriota que sirvió también con su reseña y su valor como sacerdote a todo el pueblo jujeño”.

“Es un deber no olvidarnos que el 25 de mayo, siendo una fecha tan importante en Buenos Aires y el país, también, por acontecimientos de 1810, 1812 y 1813 ocurridos acá en Jujuy y en esta ciudad, tenemos que conmemorarlos también rindiendo homenaje a estos héroes”, reflexionó el intendente a la vez que elogió la estética del monumento, obra del egregio artista Nicasio Fernández Mar, a la que calificó como “emblemática, ya que representa en sus murales la guerra y el sacrificio del pueblo jujeño”.

En una segunda etapa del homenaje las autoridades presentes se trasladaron la fuente donde se emplaza la figura de Juana Azurduy donde se rindieron honores a la Generala de la Patria, dado que su paso a la inmortalidad ocurrió un 25 de mayo de 1862, a quien el mandatario municipal describió como una “mujer tan extraordinaria y pieza clave en las luchas independentistas entre 1810 y 1820”.

Finalmente, el intendente Jorge expresó su voluntad de que este homenaje se consolide como una tradición creciente en la ciudad, “no estamos pensando que este acto cada vez va a ser más convocante y masivo, pero por algo se empieza, y yo creo que se empieza por un reconocimiento tan valedero y tan merecido como este”.

Durante los homenajes, que contaron con la musicalización solemne de la Banda Municipal 19 de Abril y la guardia de honor de las agrupaciones gauchas –encabezada por Eugenia Puca-, el mandatario estuvo acompañado por una comitiva integrada por el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, la secretaria de Hacienda, Agustina Apaza; el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco; el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba; la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz; y el concejal Néstor Barrios, entre otros funcionarios que estuvieron presentes.