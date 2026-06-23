Legislatura: La Comisión de Asuntos Sociales emitió dictamen favorable para la Ley Provincial de Juventudes

La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Jujuy emitió dictamen favorable al proyecto de Ley Provincial de Juventudes, una iniciativa que busca establecer un marco institucional para la promoción y protección de los derechos de las juventudes de la provincia. El proyecto continuará ahora su tratamiento en la Comisión de Legislación General antes de ser debatido en el recinto.

La reunión se llevó a cabo en el Salón Dr. Manuel Padilla y contó con la participación del autor del proyecto, diputado Martín Fellner.

Al cierre del encuentro, la presidenta de la Comisión, María Laura Tomé Gámez, destacó el trabajo realizado durante el análisis del proyecto y confirmó la aprobación del despacho. “El dictamen fue favorable. Ahora pasa a Legislación General. La verdad que fue un trabajo intenso, con la visión multipartidaria de los distintos organismos. La idea es otorgar un marco que potencie a nuestros jóvenes”, expresó.

La legisladora explicó que durante el tratamiento de la iniciativa se incorporaron modificaciones orientadas a fortalecer la implementación de las políticas públicas destinadas a las juventudes. Entre ellas, mencionó la propuesta de crear una agencia en lugar de una dirección o secretaría, con el objetivo de brindar mayor dinamismo y agilidad en la toma de decisiones. Asimismo, destacó la incorporación de mecanismos de auditoría y control, junto con herramientas destinadas a fomentar el acceso al empleo y mejorar las condiciones de acceso a la vivienda para los jóvenes.

Tomé Gámez señaló además que algunos aspectos continuarán siendo analizados en la Comisión de Legislación General, entre ellos la franja etaria alcanzada por la norma. “La propuesta es de 18 a 30 años y tal vez en Legislación General pueda llegar a haber una modificación al respecto”, indicó.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales también valoró la participación permanente del autor del proyecto durante todo el proceso de debate. “Siempre hubo diálogo y apertura; se realizaron distintas modificaciones y aportes hasta llegar a un consenso. Hoy nos enorgullece tener el despacho”, afirmó.

Por su parte, el diputado Martín Fellner puso en relieve la emisión del dictamen y agradeció el acompañamiento de los integrantes de la comisión. “Finalmente, después de mucha discusión y mucha apertura del proyecto, porque recibimos modificaciones, sugerencias y aportes, pudimos sacar el dictamen”, sostuvo.

El legislador destacó especialmente el protagonismo que tuvieron los jóvenes durante el proceso de construcción de la iniciativa. “Han sido los propios jóvenes los que han pedido espacio para participar y poder dar su opinión. Hemos recibido jóvenes de distintos sectores y organizaciones, y sus aportes fueron incorporados al proyecto”, señaló.

Fellner remarcó que el texto fue enriquecido a partir de los aportes realizados tanto por organizaciones juveniles como por los propios legisladores, lo que permitió alcanzar consensos y fortalecer el contenido de la propuesta. “Ha sido muy fructífero y es una respuesta también al pedido de ellos”, manifestó.

Asimismo, expresó su expectativa de que el tratamiento legislativo continúe avanzando con rapidez. “Espero que podamos rápidamente sacarlo también de la Comisión de Legislación General, discutirlo ahí como se merece, pero poder llevarlo rápido al recinto, porque los jóvenes merecen su ley ya”, afirmó.

Durante la reunión también se abordó el proyecto de ley destinado a crear un programa para personas próximas a jubilarse. Si bien estaba previsto emitir despacho, los legisladores resolvieron continuar su análisis al quedar aspectos pendientes de modificación.

Finalmente, la diputada Tomé Gámez informó que la próxima agenda de la Comisión de Asuntos Sociales incluirá el tratamiento de seis proyectos vinculados al deporte, relacionados con reconocimientos, promoción de actividades deportivas y administración de recursos destinados al sector. Para ello, se cursará una invitación al secretario de Deportes, con el objetivo de que aporte información y observaciones técnicas que contribuyan al estudio de las iniciativas.