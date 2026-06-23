Caída global de Instagram, Facebook y WhatsApp: Miles de usuarios afectados

Las principales plataformas de Meta registraron inconvenientes durante la tarde de este martes. Usuarios de distintos países denunciaron problemas para enviar mensajes, actualizar contenidos y acceder a sus cuentas.

Miles de usuarios en distintas partes del mundo reportaron este martes fallas simultáneas en Instagram, Facebook y WhatsApp, las tres plataformas más populares de la empresa Meta.

Los inconvenientes comenzaron a registrarse durante la tarde y rápidamente se multiplicaron en sitios especializados que monitorean interrupciones de servicios digitales. Las quejas apuntaron principalmente a problemas para cargar publicaciones, actualizar contenidos, enviar mensajes y acceder a determinadas funciones de las aplicaciones.

Instagram fue la plataforma que registró el mayor volumen de reclamos. Según los reportes de usuarios, muchos tuvieron dificultades para visualizar historias, actualizar el feed y realizar publicaciones, mientras que otros directamente no pudieron ingresar a sus cuentas.

Facebook también presentó inconvenientes. Los usuarios señalaron problemas para navegar dentro de la red social, cargar contenidos y utilizar algunas herramientas habituales del servicio.

A la lista se sumó WhatsApp, donde numerosos usuarios reportaron demoras en el envío y recepción de mensajes, además de dificultades para sincronizar conversaciones y conectarse correctamente a la plataforma.

La simultaneidad de los problemas en las tres aplicaciones alimentó las sospechas de una falla generalizada en la infraestructura de Meta. Como suele ocurrir en este tipo de episodios, otras redes sociales y plataformas alternativas se llenaron rápidamente de comentarios, capturas de pantalla y consultas sobre el alcance de la interrupción.

Los datos publicados por servicios de monitoreo como Downdetector mostraron un crecimiento abrupto de los reportes en cuestión de minutos, especialmente en Instagram, donde el pico de reclamos superó ampliamente los niveles habituales registrados durante la jornada.

Hasta el cierre de esta edición, Meta no había emitido un comunicado oficial para explicar las causas de la falla ni precisado el alcance geográfico del problema. Tampoco se informó cuánto tiempo demandará la normalización total de los servicios.

Mientras tanto, millones de usuarios continúan atentos a la evolución de una interrupción que volvió a poner en evidencia la enorme dependencia global de las plataformas de mensajería y redes sociales de la compañía.

(Cadena3)