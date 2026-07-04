Legislatura: El vicegobernador Bernis recibió al embajador de Ucrania, Yurii Klymenko

El vicegobernador Alberto Bernis recibió en el despacho de Presidencia de la Legislatura al embajador de Ucrania en la República Argentina, S.E. Yurii Klymenko, en el marco de una reunión institucional destinada a fortalecer los vínculos de cooperación entre la provincia de Jujuy y distintas regiones ucranianas, además de explorar oportunidades de intercambio en materia institucional, productiva, comercial, académica y cultural.

Previamente, el representante diplomático fue recibido con los honores protocolares correspondientes a su rango. Klymenko asistió acompañado por su esposa y, durante la visita, recibió la Declaración de Interés Legislativo que distinguió su presencia oficial en la provincia. Asimismo, se realizó un intercambio de presentes institucionales. En ese marco, el vicegobernador agradeció la visita del embajador y presentó a los legisladores que participaron del encuentro.

Acompañaron la reunión el vicepresidente primero de la Legislatura, Mario Fiad; el vicepresidente segundo, Martín Fellner; y los diputados Santiago Jubert, Mario Lobo, Diego Rotela, Adriano Morone y Matías Paterno.

Al término del encuentro, el embajador Klymenko calificó como muy fructífera la reunión mantenida con las autoridades legislativas y explicó que se dialogó sobre distintas alternativas para fortalecer la cooperación entre Ucrania y Jujuy. Entre los temas abordados mencionó la posibilidad de profundizar los vínculos parlamentarios, institucionalizar relaciones entre regiones de ambos países y promover futuros hermanamientos entre ciudades ucranianas y jujeñas.

Asimismo, señaló que durante su agenda oficial en Jujuy mantuvo reuniones con autoridades provinciales y municipales, representantes del sector empresarial, de la Unión Industrial y del ámbito académico, con quienes abordó temas vinculados con la minería, el desarrollo agroindustrial, la energía y el comercio. En ese sentido, sostuvo que las economías de Ucrania y Argentina no compiten entre sí, sino que son complementarias, lo que abre posibilidades para desarrollar iniciativas de cooperación en distintos sectores. También invitó a empresarios jujeños a considerar una futura participación en proyectos de reconstrucción de Ucrania, especialmente en el ámbito energético, en el marco de programas que contarán con financiamiento internacional.

Durante la reunión, los legisladores coincidieron en destacar la importancia de fortalecer los vínculos institucionales entre Jujuy y Ucrania. El diputado Santiago Jubert señaló que, además de analizar oportunidades vinculadas con la producción, la minería y la agroindustria, el encuentro permitió expresar el acompañamiento al pueblo ucraniano frente a la situación que atraviesa su país.

Recordó que la Legislatura ya se había pronunciado anteriormente en favor de la paz y señaló que el vicegobernador propuso trabajar una nueva expresión institucional consensuada entre los distintos bloques. Asimismo, consideró que el fortalecimiento de las relaciones permitirá generar futuras instancias de cooperación en materia productiva y turística.

Por su parte, Martín Fellner valoró la convocatoria realizada por el vicegobernador a representantes de los distintos bloques legislativos para participar de la reunión, entendiendo que ello reflejó una posición institucional de respaldo al pueblo ucraniano. Destacó las oportunidades de intercambio en materia comercial, industrial y turística, y expresó su expectativa de que este encuentro marque el inicio de una agenda de trabajo conjunta que permita consolidar las relaciones entre Jujuy y Ucrania.

En tanto, Matías Paterno sostuvo que la visita permitió conocer de primera mano la realidad que vive Ucrania y dialogar sobre las posibilidades de cooperación que podrían abrirse una vez superado el conflicto. Destacó el potencial de Jujuy en materia productiva, agroindustrial, minera y turística, y señaló que la provincia tiene una amplia oferta para proyectarse al mundo. Finalmente, reafirmó la importancia de fortalecer las relaciones internacionales sobre la base de la libre determinación de los Estados, la no injerencia, el respeto por el derecho internacional y la construcción de la paz.