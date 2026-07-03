El Gobierno de Jujuy convocó a una nueva instancia de paritarias con los gremios estatales

Las reuniones se desarrollarán los días 6 y 7 de julio, dando continuidad al diálogo con los distintos sectores de la administración pública provincial.

El Gobierno de Jujuy convocó a una nueva instancia de negociaciones paritarias con los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública provincial, reafirmando el compromiso de sostener el diálogo institucional como herramienta para abordar la situación salarial.

La convocatoria alcanza a los gremios docentes, de la sanidad, de la administración central, municipales y de otros organismos del Estado, cuyos representantes participarán de las mesas de negociación previstas para los días lunes 6 y martes 7 de julio.

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno de Jujuy ratifica la decisión de mantener abiertos los canales de diálogo con los sindicatos, promoviendo un ámbito de diálogo que permita analizar las distintas demandas de los trabajadores y avanzar en acuerdos que contemplen las particularidades de cada sector.