Las pilas a full en el Lobo: Gimnasia se alista para enfrentar a Midland

Con energía totalmente renovada, Gimnasia y Esgrima se prepara para visitar a Midland en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional, etapa en la que «los partidos se empiezan a definir por detalles», de acuerdo a la apreciación del atacante Francisco Molina.

En este sentido, indicó que «este segundo semestre será distinto al primero», ya que «todos los equipos se conocen», por cuanto, «tendremos que pulir aspectos para lastimar a Midland y a los demás rivales que quedan”.

Destacó que «estamos bien futbolísticamente», argumentando que «la primera fase fue intensa» y, aún así, «nos mantuvimos en los primeros puestos desde el inicio», para luego remarcar que «estamos decididos a tener otro gran desempeño en esta segunda ronda».

Asimismo, manifestó que es prioridad «mantener nuestra identidad dentro del campo», lo que «nos dio buenos resultados».

«Tenemos la mente puesta en lo que será un partido importante en Midland, porque queremos iniciar con el pie derecho y seguir por la senda de la victoria», concluyó Molina.