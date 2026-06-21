Las escuelas jujeñas abordarán el Mundial 2026 como una herramienta pedagógica sin suspender las clases

El Ministerio de Educación de Jujuy emitió una circular dirigida a las instituciones educativas de todos los niveles en la que establece que las actividades escolares continuarán con normalidad durante el Mundial FIFA 2026, promoviendo el evento deportivo como un recurso para el aprendizaje interdisciplinario.

El Ministerio de Educación de Jujuy, a través de la Secretaría de Gestión Educativa, dispuso mediante la Circular Nº 020-SGE-26 los lineamientos para el desarrollo de las actividades escolares durante el Mundial 2026, estableciendo que no habrá suspensión de clases y que el certamen será incorporado como una oportunidad pedagógica en las instituciones educativas de la provincia.

La medida alcanza a los establecimientos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial y tiene como objetivo garantizar la continuidad del calendario escolar, promoviendo al mismo tiempo propuestas didácticas que aprovechen el interés que genera el evento deportivo.

El Mundial 2026 como herramienta pedagógica

En este marco, se invita a las escuelas a desarrollar proyectos interdisciplinarios que articulen contenidos de distintas áreas del conocimiento, utilizando el Mundial como disparador para abordar temáticas vinculadas al deporte, la historia, la geografía, las matemáticas, las lenguas, las artes, la educación digital y la formación ciudadana.

La circular también contempla la posibilidad de visualizar encuentros deportivos dentro de las instituciones, siempre que dicha actividad forme parte de una propuesta pedagógica previamente planificada, con objetivos educativos definidos y bajo la supervisión de los docentes responsables.

De esta manera, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con el sostenimiento de las trayectorias escolares y la innovación en las prácticas de enseñanza, promoviendo estrategias que vinculen acontecimientos de relevancia internacional con experiencias significativas de aprendizaje.