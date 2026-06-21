Continúa la campaña de vacunación antirrábica en los barrios, Alto Comedero, 18 de Noviembre y Huaico

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa desarrollando la campaña gratuita de vacunación antirrábica y registro de mascotas, con nuevos operativos que se llevarán a cabo desde el lunes 22 al viernes 26 en los barrios Huaico, Alto Comedero y 18 de Noviembre, con el objetivo de promover la tenencia responsable de perros y gatos y fortalecer la prevención de enfermedades zoonóticas.

La iniciativa acercará el servicio a los vecinos mediante puestos fijos y operativos puerta a puerta, facilitando el acceso a la vacunación antirrábica y al registro de mascotas.

El cronograma previsto es el siguiente:

Barrio Huaico

Lunes 22: Villa Ángela – modalidad puerta a puerta, de 10 a 13 horas.

Martes 23: Avenida Bolivia y Seccional 49 (canchita 12 de Octubre), de 10 a 15 horas.

Miércoles 24: Avenida Bolivia y Artigas, de 10 a 15 horas.

Jueves 25: Avenida Bolivia y Florencio Varela, de 10 a 15 horas.

Viernes 26: Avenida Bolivia y J. M. Gómez, de 10 a 15 horas.

Barrio Alto Comedero

Lunes 22: 70 Viviendas, calle 293, Manzana A, Lote 17 (frente al Polideportivo), de 10 a 13 horas.

Martes 23: 76 Viviendas ATSA, Manzana PA8, Lote 20, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.

Miércoles 24: 240 Viviendas, Manzana G, Lote 2, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.

Jueves 25: Barrio 13 de Junio: Manzana PA1, Lote 18, de 10 a 13 horas. Manzana PA2, Lote 20, de 14 a 17 horas.

Viernes 26: Barrio 13 de Junio, Manzana 800, Lote 16, de 10 a 13 horas. 70 Viviendas, calle 283, Manzana A, Lote 17 (frente al Polideportivo), de 14 a 17 horas.



Barrio 18 de Noviembre (modalidad puerta a puerta, de 10 a 12 horas)

Martes 23: Cabildo y Arenas.

Miércoles 24: Arenas y Castañares.

Jueves 25: Castañares y Callao.

Desde el municipio recordaron que la vacunación antirrábica es gratuita y constituye una herramienta fundamental para proteger la salud de las mascotas y prevenir la transmisión de la rabia. Asimismo, destacaron la importancia del registro de perros y gatos, ya que contribuye a una mejor identificación de los animales y fortalece las acciones vinculadas a la tenencia responsable.

Se invita a los vecinos de los sectores incluidos en el cronograma a acercarse con sus mascotas en los días y horarios establecidos, colaborando con una comunidad más saludable y comprometida con el bienestar animal.