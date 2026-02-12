Las comadres toman el mando: La última previa del Carnaval de Los Tekis

La Ciudad Cultural se prepara para recibir la edición 2026 del evento más grande del Norte. Beneficios para los que todavía no sacaron su entrada.

Hoy, 12 de febrero, se celebra el Jueves de Comadres, la ceremonia más esperada antes de que el Diablo despierte mañana en el Carnaval de Los Tekis. Este el último paso del ciclo que comenzó con la Pachamama y que desemboca en la fiesta popular más grande del país.

Recorriendo las redes sociales del Carnaval de Los Tekis, se pueden ver las fotos de la gran celebración de las comadres, quienes con sus sombreros y serpentinas anuncian que el Carnaval ya está aquí. Incluso, esta noche es el preludio perfecto para recibir mañana a Los Nocheros y Luck Ra, en lo que promete ser una edición histórica.

El Jueves de Comadres es un homenaje a la amistad femenina y al respeto mutuo. Es el momento en que las mujeres se encuentran para compartir sus penas y alegrías, sellando su unión con el «topamiento». Es una celebración de identidad y encuentro que forma parte del alma del norte argentino.

Descuentos de comadres

Hasta hoy 12 de febrero, comprando dos (2) entradas o más, 50% off. Aprovecha: que después vuelven al precio normal. Asegurá tu lugar en www.lostekis.com.ar

Horario confirmado

Aquí compartimos los horarios del Line Up día por día.

– Viernes 13 de febrero: Los Mellis 21.00 hs; Carafea 22.00 hs; Los Nocheros 22.30; Luck Ra 00.00; Los Tekis 1.30 hs; Dj Gabino 3.00 hs; Coroico 3.30 hs; y Ángelo Aranda 4.30 hs.

– Sábado 14 de febrero: Los de Jujuy 21 hs; Franco Barrionuevo 21.30 hs; Kapanga 22.30 hs; Luciano Pereyra 00.00 hs; Los Tekis 1.30 hs; Dj Gabino 3.00 hs; Coroico 3.30 hs; y Willy Campero 4.30 hs.

– Domingo 15 de febrero: Wara Calpanchay 21 hs; Los Nombradores del Alba 21.30 hs; Lázaro Caballero 22.30 hs; Desakta2 00.00 hs; Los Tekis 1.30 hs; Dj Gabino 3.00 hs; Coroico 3.30 hs; y Llokallas 4.30 hs.

– Lunes 16 de febrero: Diableros 21hs; Los Tabaleros 21.30 hs; La Pepa Brizuela 22.30 hs; El Chaqueño Palavecino 00.00 hs; Dj Gabino 3.00 hs; Coroico 3.30 hs; y Q’ Locura 4.30hs.

¡Que ansiedad! Ya estamos carnavaleando…