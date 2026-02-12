Articulación estratégica entre la Cooperativa y el Gobierno para potenciar el sector tabacalero

La comisión directiva de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy (CTJ) recibió en sus instalaciones a la nueva secretaria de Desarrollo Productivo, María Emilia Deiana, en el marco de su presentación formal ante la institución. Durante el encuentro, las autoridades realizaron un recorrido técnico por la planta de procesamiento ubicada en la ciudad de Perico.

En la jornada se analizaron la evolución de la cosecha vigente y los lineamientos de planificación para el sector. Hugo Mancini, presidente de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, destacó que es fundamental sostener un trabajo coordinado entre el sector público y el privado, especialmente en un contexto que exige planificación, previsibilidad y acompañamiento permanente al productor.

Asimismo, se enfatizó el rol de la actividad tabacalera como dinamizador socioeconómico regional. Mancini, afirmó que el tabaco es uno de los motores productivos de la provincia al generar empleo, arraigo y divisas, por lo que el objetivo es trabajar articuladamente con el Gobierno para fortalecer la campaña actual y proyectar el crecimiento a largo plazo.

Por su parte, Agustín Carrera, Vocal 1° de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, dijo que la reunión permitió fortalecer el vínculo con el Estado provincial con el objetivo de acompañar al productor tabacalero y consolidar el crecimiento sostenido de la actividad.

Del encuentro y el recorrido por las instalaciones también participaron el gerente general, Miguel Testa; el vocal suplente, César Aprile; junto a los equipos técnicos de la Cooperativa y de la Secretaría de Desarrollo Productivo.