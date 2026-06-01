Lanzaron el «Programa de Formación en Camélidos» para fortalecer la cadena de fibra jujeña

Con 9 talleres en la Puna, Jujuy impulsa la formación en camélidos para optimizar la cadena de producción de fibra, buscando mejorar la calidad y agregar valor desde el primer eslabón.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción dio inicio al Programa de Formación en Excelencia Productiva y Sanitaria en Llamas, con enfoque en fibra. La apertura estuvo a cargo de la secretaria de Desarrollo Productivo, María Emilia Deiana, junto al equipo técnico de la Dirección Provincial de Desarrollo Ganadero, integrado por Mariana Larroque y Raúl Martínez.

La capacitación se enmarca en el Plan de Fortalecimiento de la Integración Vertical de la Cadena de Fibra de Camélidos de la Puna y busca profundizar aspectos productivos vinculados a la prueba piloto público-privada que logró obtener el año pasado el primer hilo industrial 100% jujeño de título 4500, producido en la Hilandería Warmi. En este sentido el Gobierno de Jujuy colaboró con el traslado de su línea de procesamiento.

“Consideramos clave trabajar desde la mejora en el primer eslabón que está en manos de nuestros productores ganaderos. De este modo, podemos avanzar sólidamente en el agregado de valor”, señaló Deiana y agregó que el traslado de la línea de procesamiento de la Hilandería Warmi de Palpalá a Abra Pampa fue clave para favorecer la integración de la cadena “y consideramos estratégico que el eslabón de la transformación esté cerca de la producción primaria, para reducir los costos de logística y consolidar la identidad de nuestros productos textiles jujeños».

El primer encuentro del programa contó con la participación de más de 50 productores y contempla 9 encuentros teórico-prácticos que abordarán los 3 ejes fundamentales para lograr un producto final de calidad: manejo, sanidad y producción de fibra.

Otras acciones en marcha

La formación se complementa con iniciativas futuras para sumar valor a la fibra jujeña: talleres de clasificación de fibra, aprovechamiento de la fibra gruesa, desarrollo de diseño identitario como ventaja competitiva y el posicionamiento de las prendas de artesanas locales a través de la web del Ministerio de Producción.

Con más de 2.500 familias criadoras y 140.000 llamas, Jujuy concentra el 70% del stock nacional.

Este programa busca que esa ventaja se traduzca en diversificación, diferenciación y agregado de valor para generar mejores oportunidades para los productores de la Puna.