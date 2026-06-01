Salvaron la vida de un joven que quería arrojarse de un puente en la Capital

Fue el día de ayer domingo en horas de la madrugada cuando los efectivos de la Dirección de Fuerzas Especiales – C.E.O.P. que se encontraban realizando recorridos preventivos.

Efectivos policiales que pertenecen al ámbito de la Unidad Regional N° 1 son alertados por el Sistema 911, de manera inmediata sobre esta situación.

Según trascendió, vecinos y transeúntes alertaron a los servicios de emergencia al advertir la actitud del joven, lo que motivó un inmediato despliegue policial y la intervención de personal especializado. Tras varios minutos de diálogo y contención, los rescatistas lograron persuadirlo para que desistiera de su decisión.

Inmediatamente toman intervención ante una situación de extrema sensibilidad ocurrida en inmediaciones del puente General Arias de la ciudad Capital, donde un joven manifestaba intenciones de atentar contra su vida.

El operativo se desarrolló en medio de una gran preocupación de quienes se encontraban en el lugar y siguieron de cerca las tareas de rescate. Finalmente, el joven fue puesto a resguardo y posteriormente recibió asistencia médica y psicológica para evaluar su estado de salud.

Fuentes vinculadas al procedimiento destacaron la importancia de la rápida comunicación de los testigos y el trabajo coordinado entre las distintas áreas de emergencia, factores que resultaron determinantes para evitar una tragedia.

Gracias al rápido accionar del personal policial, que priorizó el diálogo, la contención y el acompañamiento permanente, se logró resguardar su integridad física mientras se coordinaba la asistencia con personal del SAME y Bomberos.