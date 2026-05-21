La Unidad Regional 2 de San Pedro continúan los mega operativos de seguridad

Los operativos consistieron en recorridos preventivos, controles vehiculares y de motocicletas, desarrollados en jurisdicción de Seccional 52°.

En la jornada de hoy, 21 de mayo y por directivas de la Jefatura de la Unidad Regional N° 2, a cargo del Crio. Mayor Ariel Mendoza, jefe de la junto al Crio. Mayor José Machaca, segundo jefe, se implementaron diferentes servicios preventivos a partir de horas 18:00.

Para dar inicio a este importante dispositivo de seguridad, se contó con una gran presencia de efectivos policiales, entre ellos personal de Bici Policía, Grupo Motorizado, Cuerpo de Infantería, Bomberos, personal de Contravencion, Cuerpo de Caballería y personal del Centro de Gestión UR2.

De esta manera, se continúa trabajando de manera conjunta con el Sistema de Emergencias 911, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y brindar mayor seguridad a los vecinos.

Asimismo, se da cumplimiento al pedido de los vecinos de realizar mega operativos en distintos horarios y sectores de la ciudad, reforzando la presencia policial y las tareas preventivas.