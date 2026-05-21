Europa prohíbe a las grandes empresas de moda destruir productos que no vendieron

La norma que impide que las empresas destruyan tanto ropa como calzado y complementos de moda que no lograron vender, entra en vigencia el 19 de julio para las grandes empresas.

Las medianas y pequeñas tendrán tiempo hasta 2030 para ajustarse a la nueva legislación. Se espera que esta medida de prohibición se extienda al envío de estos artículos a vertederos de África y América Latina a través de simular donaciones.

La Comisión Europea estima que cada año se destruye en Europa entre el 4% y el 9% de textiles nuevos no vendidos. Estos desechos generan alrededor de 5,6 millones de toneladas de emisiones de carbono. Si bien destruir ropa nueva puede sonar absurdo, la práctica está muy extendida en el sector de la confección.

En este escenario, la Unión Europea tomó la decisión de prohibir la destrucción de ropa en busca de que los fabricantes gestionen mejor sus niveles de stock, para no producir un gran volumen de sobrantes.

Esta prohibición se enmarca en una agenda más amplia que está llevando adelante la UE en cuestión de economía circular. En ese sentido, la entidad insta a los productores a fabricar productos textiles más duraderos, reparables y reciclables al tiempo que desalienta el fast fashion. Por otro lado, la Directiva marco de residuos amplía la responsabilidad del productor cuando la prenda cumplió su ciclo de vida.

Al prohibir la destrucción de ropa, las empresas tendrán más incentivos para adelantar sus liquidaciones, redistribuir productos que no se han vendido. También se admite que pueden ‘donar’ las prendas, lo que debería implicar mayor responsabilidad empresaria y controles de las autoridades.

Los ambientalistas le han dado la bienvenida a la nueva norma pero consideran que no es suficiente. Las empresas, argumentan, pueden dejar de destruir excedentes pero eso no impediría la sobreproducción.

Según las organizaciones ecologistas, el punto principal es calcular y organizar mejor la producción para evitar excedentes. La medida es una corrección necesaria pero parcial y debería ser combinada con otras regulaciones, señalaron.

(Comunidad Textil)