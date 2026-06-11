La Suprema Corte de Justicia mantuvo una reunión con el ministro de Justicia de la Nación

Los jueces de la Suprema Corte de Justicia mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Justicia de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques, la que tuvo lugar hoy, 11 de junio, en el Salón Manuel Belgrano del Cabildo de Jujuy.

Participaron del encuentro los magistrados Dres. Federico Otaola –presidente-, Mariano Miranda – vicepresidente-, María Eugenia Nieva, Martín Llamas, Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina, Eduardo Uriondo y Mercedes Arias.

Por parte del Ministerio de Justicia de la Nación estuvieron presentes la subsecretaria de Acceso a la Justicia, Lic. Belén Capece; el subsecretario de Política Criminal, Dr. Emiliano Méndez Ortiz; y el director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Martín Cardone.

Asistieron también el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo de Jujuy Dr. Normando Álvarez García y la secretaria de Justicia de la Provincia Dra. Marcela Infante.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados al fortalecimiento del servicio de justicia, con especial énfasis en la Justicia de Paz y en los desafíos que plantea la implementación de la nueva Ley Penal Juvenil, además de otras cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia en distintos puntos del territorio provincial.

En ese marco, el ministro Juan Bautista Mahiques destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre el Gobierno Nacional y las provincias, promoviendo espacios de diálogo e intercambio de experiencias que permitan identificar buenas prácticas y desafíos comunes.

Asimismo, señaló que uno de los objetivos de la visita fue conocer las experiencias desarrolladas en Jujuy, particularmente en materia de implementación del sistema acusatorio, a fin de evaluar tanto los resultados obtenidos como las dificultades encontradas durante su aplicación.

“Queremos ver en qué podemos ayudar y también qué experiencias de Jujuy pueden servir para otras jurisdicciones. Agradezco la invitación; vine acompañado por los principales funcionarios de las áreas del Ministerio porque estamos abiertos a escuchar propuestas y trabajar conjuntamente”, expresó Mahiques.

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Federico Otaola, agradeció la presencia de las autoridades nacionales y valoró el interés demostrado por las realidades y necesidades de las provincias.

“Que ustedes vengan y nos transmitan que están preocupados por las cuestiones federales realmente nos satisface. Les agradecemos la presencia y la posibilidad de intercambiar experiencias sobre temas tan importantes como la Justicia de Paz”, manifestó.

Asimismo, el Dr. Otaola destacó el proceso de descentralización que atravesó el Poder Judicial durante las últimas décadas, señalando que “Jujuy era una provincia muy centralista, ya que hace treinta años prácticamente toda la actividad judicial se concentraba en la capital, situación que se fue modificando progresivamente para acercar la justicia a la ciudadanía”.

A su turno, el Dr. Mariano Miranda resaltó la importancia de conocer las líneas de acción impulsadas por el Ministerio de Justicia de la Nación y de compartir las distintas realidades que, desde el ámbito judicial, presenta la provincia.