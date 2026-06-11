El fiscal Pollicita investigará el origen de los fondos en bitcoin de Adorni

El representante del Ministerio Público dispuso las primeras medidas de prueba tras las declaraciones televisivas del jefe de Gabinete, quien afirmó haber ganado 300.000 dólares en criptomonedas y reconoció ahorros históricos por fuera del circuito formal.

La Justicia Federal comenzó a delinear las primeras acciones en torno a la situación patrimonial del jefe de Gabinete de la Nación. El fiscal Gerardo Pollicita resolvió iniciar formalmente la investigación sobre el origen y la trazabilidad de los fondos en activos digitales que Manuel Adorni aseguró haber incorporado en su última declaración jurada (DDJJ).

La decisión del funcionario del Ministerio Público Fiscal se desencadenó luego de que el propio ministro coordinador admitiera públicamente en una entrevista televisiva no haber declarado inicialmente una suma estimada en US$ 300.000 obtenidos mediante operaciones con Bitcoin.

Durante el mismo reportaje, el vocero y actual jefe de Gabinete sumó controversia al manifestar que a lo largo de su vida había ahorrado «en negro, como todos los argentinos».

Las primeras medidas de la fiscalía

Para avanzar en el esclarecimiento del patrimonio del funcionario, la fiscalía a cargo de Pollicita dispuso una serie de medidas técnicas y administrativas clave:

-Convocatoria a especialistas financieros: El fiscal mantendrá un encuentro con peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) con el objetivo de analizar la incorporación de los US$ 500.000 totales que Adorni hizo mención en el ámbito mediático.

-Cotejo de la documentación reservada: Desde el entorno judicial se evalúan los mecanismos institucionales para requerir formalmente la presentación de la declaración jurada reservada de Bettina Angeletti, cónyuge del funcionario, para contrastar la consistencia de los datos.

-Validación de billeteras virtuales: La fiscalía analiza las vías legales y los requerimientos informáticos idóneos para auditar las carteras de criptomonedas (wallets) y certificar de manera fehaciente que los activos declarados en Bitcoin existan y coincidan con los registros del jefe de ministros.

(Cadena3)