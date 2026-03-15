La situación en la Ruta Provincial 35, altura localidad de Tilquiza, sigue siendo crítica y los vecinos están al límite

Desde el Centro Gaucho Tradición que tiene amplia jurisdicción en distintas localidades como Corral de Piedras, Tesorero, Ocloyas, Tiraxi y el Duraznal, informaron anoche de un nuevo derrumbe de piedras que volvió a bloquear la calzada, confirmando el peligro latente en la zona.

En las imágenes se puede ver la desesperante situación de los vecinos de Ocloyas, Tesorero y San Bernardo, quienes durante la noche y la madrugada tuvieron que trabajar manualmente para remover piedras de gran porte, arriesgando su propia integridad física para poder pasar.

Situación actual:

Peligro de Derrumbe Activo: El cerro está inestable. Cualquier vibración o lluvia puede provocar nuevos desprendimientos.

Paso Precario: Si bien se intenta mantener la conectividad, el tránsito es sumamente riesgoso.

Vientos del Norte: Sigue sin poder pasar debido al tamaño de las unidades y la falta de seguridad en la banquina.

Docentes y Salud: La comunidad sigue en alerta por la dificultad de acceso de servicios esenciales.

Llamado a la reflexión y acción:

Desde las comunidades afectadas piden a quienes no tengan una urgencia extrema evitar circular, especialmente de noche.

A las autoridades de Vialidad de la provincia, les ruegan mantener la guardia permanente en el lugar ya que los vecinos no pueden seguir exponiendo sus vidas para no quedar aislados.