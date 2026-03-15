La situación en la Ruta Provincial 35, altura localidad de Tilquiza, sigue siendo crítica y los vecinos están al límite

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Desde el Centro Gaucho Tradición que tiene amplia jurisdicción en distintas localidades como Corral de Piedras, Tesorero, Ocloyas, Tiraxi y el Duraznal, informaron anoche de un nuevo derrumbe de piedras que volvió a bloquear la calzada, confirmando el peligro latente en la zona.

Vecinos despejando el camino sobre Ruta Provincial 35

En las imágenes se puede ver la desesperante situación de los vecinos de Ocloyas, Tesorero y San Bernardo, quienes durante la noche y la madrugada tuvieron que trabajar manualmente para remover piedras de gran porte, arriesgando su propia integridad física para poder pasar.

Situación actual:

Peligro de Derrumbe Activo: El cerro está inestable. Cualquier vibración o lluvia puede provocar nuevos desprendimientos.

Paso Precario: Si bien se intenta mantener la conectividad, el tránsito es sumamente riesgoso.

Vientos del Norte: Sigue sin poder pasar debido al tamaño de las unidades y la falta de seguridad en la banquina.

Docentes y Salud: La comunidad sigue en alerta por la dificultad de acceso de servicios esenciales.

Llamado a la reflexión y acción:

Desde las comunidades afectadas piden a quienes no tengan una urgencia extrema evitar circular, especialmente de noche.

A las autoridades de Vialidad de la provincia, les ruegan mantener la guardia permanente en el lugar ya que los vecinos no pueden seguir exponiendo sus vidas para no quedar aislados.

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