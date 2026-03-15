Comenzó la 2da. edición de la Copa de Campeones “Carnaval de Goles” en Jujuy

Impulsado por el Gobierno de Jujuy, este sábado comenzó el certamen de fútbol destinado a las categorías sub 14 y sub 16.

La segunda edición de la Copa de Campeones “Carnaval de Goles – Gobierno de Jujuy” se puso en marcha. Se jugó la primera fecha en el estadio “Plinio Zabala” de Atlético Talleres de Perico y el “Manuel Alias” de Sportivo Rivadavia en El Carmen.

El certamen cuenta con la participación de los ganadores en sub 14 y sub 16 de las seis ligas de la provincia, Jujeña, Regional, del Ramal, Departamental, Quebradeña y Puneña, afiliadas a la Federación Jujeña de Fútbol.

Por eso, durante el inicio Leandro Calvetti se mostró “muy contento de poner en marcha con los clubes de la provincia esperando que todo salga bien y que los chicos puedan disfrutar de una hermosa competencia de fútbol juvenil”.

El director de Deporte Federado remarcó que “es importante poder generar la posibilidad que los chicos puedan viajar y jugar en diferentes escenarios de la provincia potenciando el fútbol, sobre todo desde el aspecto federal tal como pide nuestro Gobernador Carlos Sadir dándoles la posibilidad que compitan con otras ligas y llegando a cada rincón”.

Para Calvetti “esa competencia que se genera entre ellos pueda un poco enriquecer el desarrollo deportivo en cada uno de los chicos, por lo que continuamos trabajando mancomunadamente con el acompañamiento del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, y el secretario de Deportes Luis Calvetti”.

Agradeció a los clubes que en esta primera fecha pusieron a disposición sus escenarios “para que se juegue esta copa y que los chicos puedan jugar en espacios seguros y de muy buena calidad para que se realice de la mejor manera”, y agregó “es un torneo como punta de lanza porque da la posibilidad que los chicos empiecen a jugar”, concluyó Leandro Calvetti.

Durante el inicio, estuvieron presentes Luis Calvetti, secretario de Deportes de la provincia, el Diputado Provincial Adriano Morone, Pedro Ruiz, Coordinador de Secretaría de Deportes, dirigentes y familiares de los jugadores.

Resultados

En el estadio “Plinio Zabala”, en sub 14, Atlético Talleres se impuso ante Unión Deportiva Maimará 13 a 0, mientras que en sub 16, el “expreso azul” venció a Defensores de Belgrano por 3 a 0.

En el estadio “Manuel Alias”, en sub 14 Monterrico Sur ganó 2 a 1 a Club Atlético San Pedro, y en sub 16, el “millonario” le ganó a Sportivo Rivadavia 2 a 0.