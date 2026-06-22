La Selección derrota a Austria por 2-0 en la segunda fecha del Mundial 2026

Lionel Messi se impuso tras una serie de rebotes y sentenció el triunfo argentino ante Austria. El delantero convirtió los cinco goles de la Selección en el Mundial 2026.

El astro argentino Lionel Andrés Messi convirtió un doblete para que la Selección derrote a Austria por 2-0 en la segunda fecha del Mundial 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el “10” gestionó un contraataque por el costado derecho y cambió de frente para la trepada del delantero Julián Álvarez, cuyo remate fue bloqueado. El rebote le quedó al volante Leandro Paredes, que asistió al mejor jugador del mundo.

Así, Messi encaró desde la derecha hacia la izquierda y eludió al arquero Alexander Schlager para sacar un remate que también fue bloqueado por la línea defensiva rival, aunque pudo volver a definir en el rebote para marcar el 2-0 final, en el quinto minuto de descuento.

A pesar de arrancar el partido con un penal errado, a los ocho minutos, Lionel Messi ya había abierto el marcador cuando iban 38 minutos de la primera parte, con un zurdazo potente y bajo, que entró pegado al poste derecho del arquero rival.

El “10” alcanzó los 18 goles en Mundiales y se aleja como el máximo goleador en la historia del certamen más importante a nivel selecciones, en la misma tarde en la que había superado al alemán Miroslav Klose, que era el máximo artillero con 16 tantos.

Agencia NA