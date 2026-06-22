La Legislatura reconoció a la estudiante Guadalupe Sosa por su desempeño en el certamen matemático 2026

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se realizó la entrega de una Declaración de Interés Legislativo a Eluney Guadalupe Sosa, estudiante de quinto grado de la Escuela N 436 Diputada María del Pilar Bermúdez de Alto Comedero, en reconocimiento a su sobresaliente desempeño en el certamen internacional Canguro Matemático 2026, considerado uno de los concursos de matemática más importantes del mundo, donde obtuvo la medalla de plata entre miles de participantes.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta de la Comisión de Educación, diputada María Teresa Ferrín; el diputado Juan Manuel Soler; autoridades de la institución educativa; docentes; familiares de la alumna y representantes de la comunidad educativa.

Durante el acto, la diputada María Teresa Ferrín resaltó el talento y la dedicación de la alumna jujeña, quien logró destacarse en una competencia de alcance mundial.

Participaron más de dos mil alumnos de todo el mundo y Guadalupe obtuvo el segundo lugar. Es verdaderamente una mente brillante, manifestó.

La legisladora destacó además el rol fundamental de la familia, los docentes y la institución educativa en este proceso. A través de Guadalupe queremos decirles a todos los chicos de Jujuy que sí se puede. Hay muchos talentos en nuestra provincia y debemos acompañarlos, alentarlos y brindarles las herramientas para que puedan desarrollarse, sostuvo.

Por su parte, el diputado Juan Manuel Soler, impulsor de la iniciativa, remarcó la importancia de visibilizar historias que transmiten esperanza y compromiso con la educación.

Guadalupe nos demostró que se puede estar entre los mejores del mundo en algo tan complejo como la matemática. Este reconocimiento busca visibilizar la enorme tarea que realizan docentes, directivos y familias que acompañan a nuestros estudiantes todos los días, señaló.

Asimismo, destacó que la joven obtuvo este resultado sin contar necesariamente con todas las herramientas que muchas veces se consideran indispensables para alcanzar este tipo de metas. Es doblemente destacable su desempeño. Lo más importante es que ella misma quiso que este reconocimiento fuera público para transmitir un mensaje de esperanza a otros estudiantes, afirmó.

Durante su intervención, Soler también reflexionó sobre la importancia del acompañamiento familiar y educativo en el desarrollo de los jóvenes, subrayando que detrás de cada logro académico existe una comunidad comprometida con la formación y el crecimiento de los estudiantes.

A continuación, la vicedirectora de la escuela, Mónica Silvina Flores, destacó el orgullo que representa el logro de Guadalupe para toda la institución.

Gracias, Eluney, por tu esfuerzo y por representar dignamente a nuestra escuela. Para nosotros sos un orgullo y este logro quedará en la historia de nuestra institución, expresó.

La protagonista de la jornada, Eluney Guadalupe Sosa, agradeció el reconocimiento recibido y compartió un mensaje dirigido a otros niños y jóvenes.

Quiero agradecer a la Legislatura y a los diputados por este reconocimiento. El mensaje que quiero dejar es que muchos chicos lo intenten y no se rindan. Hay que superar cada obstáculo y seguir adelante para lograr nuestras metas, expresó.

La estudiante explicó que el certamen consistió en una evaluación virtual basada en ejercicios de razonamiento y lógica matemática. Me resultó fácil porque vengo entrenando desde hace varios años, comentó, destacando también el permanente acompañamiento de su familia.

Finalmente, durante el cierre de la ceremonia, Guadalupe volvió a tomar la palabra para agradecer el apoyo recibido y dejar un mensaje de aliento a otros estudiantes. Con emoción, destacó la importancia de la perseverancia, el esfuerzo y la confianza en las propias capacidades para alcanzar los objetivos propuestos, alentando a los niños y jóvenes a no abandonar sus sueños y a aprovechar cada oportunidad de aprendizaje.

Además, señaló que le gustaría continuar vinculada al mundo de los números en el futuro, considerando carreras como Ingeniería o Contaduría, y agradeció especialmente a sus padres por haberla acompañado desde sus primeros pasos en esta disciplina.