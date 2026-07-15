La Selección argentina le ganó un partido para el infarto a Inglaterra y se metió en la gran final del Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni dieron vuelta un partido para el infarto en los últimos minutos.

La Selección argentina le ganó 2-1 a su par de Inglaterra en un partido para el infarto y se metió en la gran final del Mundial 2026, donde se enfrentará con España.

Inglaterra se había puesto en ventaja en el inicio del complemento a través de Anthony Gordon, mientras que los dirigidos por Lionel Scaloni dieron vuelta la historia gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El encuentro comenzó muy parejo, en un primer tiempo que fue un verdadero juego de ajedrez, con prácticamente ninguna jugada clara. La única la tuvo la Argentina, con un remate desde afuera del área que pasó muy cerca del arco defendido por Jordan Pickford.

En el inicio del segundo tiempo Inglaterra se puso en ventaja a los 10 minutos en una jugada aislada cuando Gordon definió solo en el área chica tras un preciso centro de Morgan Rogers.

Luego de ponerse en ventaja, Inglaterra quiso replegarse atrás con el objetivo de defender el resultado y la Selección argentina comenzó a acechar el área rival con un coraje impresionante.

Allí fue cuando apareció la figura de Pickford, quien se lució con unas atajadas impresionantes que hacían parecer imposible una remontada argentina.

Sin embargo, la Selección argentina logró llegar a la igualdad a los 40 minutos del segundo tiempo a través de un tremendo remate desde afuera del área de Enzo Fernández.

No conformes con la igualdad, los vigentes campeones del mundo siguieron presionando y así consiguieron el gol del triunfo recién a los 47 de la segunda mitad, cuando el “Toro” Martínez se impuso en las alturas con un gran cabezazo tras un centro preciso de Messi.

De esta manera, la Argentina consiguió la clasificación a la gran final, donde se enfrentará con España, que este martes dio una cátedra de fútbol para derrotar 2-0 a la Francia de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y compañía.

Semifinal:

Argentina 2 – Inglaterra 1.

Estadio: Mercedes Benz Stadium (Atlanta).

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos).

Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos).

VAR: Marco Di Bello (Italia).

Argentina 2: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra 1: Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, John Stones, Reece James; Elliot Anderson, Declan Rice; Anthony Gordon, Jude Bellingham, Morgan Rogers; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Goles en el segundo tiempo: 10m Gordon (I), 40m E.Fernández (A), 47m. Lautaro Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: 19m Nicolás González por Paredes (A), 27m Ezri Konsa por Gordon (I), Gonzalo Montiel por Molina, Nicolás Otamendi por Lisandro Martínez y Rodrigo de Paul por Simeone (A), 36m Lautaro Martínez por Tagliafico (A), 37m Dan Burn por James y Nico O´Reilly por Rice (I), 49m Ivan Toney por Stones y Marcus Rashford por Spence (I).

(Agencia NA)