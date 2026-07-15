Invitan a charla sobre alimentación segura y saludable para personas con celiaquía y público en general

El Ministerio de Desarrollo Humano brindará una charla gratuita sobre celiaquía, alimentación segura, derechos y prevención de la contaminación cruzada.

Con el objetivo de promover la información y el acompañamiento de las personas con celiaquía o intolerancia al gluten, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, invita a la comunidad a participar de una charla informativa abierta y gratuita destinada a brindar herramientas para una mejor alimentación.

La actividad se llevará a cabo el viernes 17 de julio, en el Centro Cultural Macedonio Graz, ubicado en calle General Lamadrid 524, barrio Centro, de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

La propuesta está destinada a personas con celiaquía, familiares y público interesado en la temática. Cabe destacar que la celiaquía es una intolerancia permanente, que con el diagnóstico adecuado y un tratamiento basado en una alimentación segura y sin gluten permite a quienes la tienen llevar una vida plena y saludable.

Durante el encuentro se abordarán los siguientes temas:

Recomendaciones para llevar adelante una alimentación segura y saludable. Buenas Practicas de manipulacion de alimentos libres de gluten y prevencion de la contaminacion cruzada.

Los derechos de las personas celíacas, en el marco de la Ley Nacional N° 26.588, que declara de interés nacional la atención médica, la investigación y el acceso a la alimentación adecuada para quienes tienen esta condición.

Entre los derechos que garantiza se destacan:

La cobertura obligatoria de alimentos sin gluten por parte de obras sociales y prepagas

El correcto rotulado e identificación de productos aptos («Sin TACC») en los envases

El acceso a información clara y a controles bromatológicos que garanticen alimentos seguros.

Además, se brindará un espacio para responder consultas e intercambiar experiencias entre los participantes. La entrada es libre y gratuita.