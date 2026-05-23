La salud de Guillermo Coppola: Secuelas que le dejó su problema respiratorio

El exrepresentante de Diego Maradona se sinceró sobre el tratamiento que realiza y la decisión personal que tomó pese a las recomendaciones médicas.

Guillermo Cóppola habló de su estado de salud y contó cómo atraviesa el tratamiento por su problema respiratorio. En una entrevista mano a mano con Dominique Metzger para Telenoche, el empresario explicó que sigue trabajando mientras realiza controles médicos y sesiones de kinesiología.

“Estoy con un temita respiratorio, trabajando. Tengo un kinesiólogo, Eduardo Martínez, que es un fenómeno, y me resisto al uso del oxígeno”, expresó el exrepresentante de Diego Armando Maradona durante la charla televisiva sobre el pequeño dispositivo portátil que le recomendaron usaren caso de necesitar asistencia respiratoria.

“Tengo un equipito que es una maravilla, lo llevás en el bolsillo. Igual lo llevo. El auto trato de dejarlo siempre cerca”, comentó. Luego, reconoció que evita colocárselo por una cuestión personal y estética. “No me gustaría verme así”, le respondió a Metzger cuando la periodista le preguntó si el motivo era la coquetería.

Coppola también explicó que, en algunas ocasiones, lleva el aparato a la cancha, aunque confesó que nunca llegó a utilizarlo públicamente. “A veces lo bajo, pero nunca me lo puse”, aseguró.

Que problema de salud tiene Cóppola

Meses atrás, el empresario había contado que se sometió a un cateterismo para determinar el origen de sus complicaciones respiratorias. Finalmente, los médicos le diagnosticaron hipertensión arterial pulmonar, un cuadro por el que actualmente sigue un tratamiento específico.

En aquel momento, Coppola llevó tranquilidad sobre su estado y dejó en claro que no piensa abandonar sus actividades laborales. “En la cama no me voy a meter”, había declarado tras regresar al programa de radio de Guido Kaczka, No Está Todo Dicho, luego de la internación.

(Magazine)