La Quiaca: Detenido cuando intentó ingresar una camioneta cargada con más de 100 kilos de cocaína al territorio argentino

El hecho ocurrió en el sector denominado “La Torre”, en cercanías al límite internacional fronterizo. En el lugar, los gendarmes divisaron que tres ciudadanos cargaban bolsas tipo arpillera en la caja del rodado.

Los involucrados emprendieron huida cuando advirtieron la presencia de los uniformados. Tras un seguimiento controlado, el conductor fue interceptado y quedó detenido. Se decomisó un total de 106 kilos 063 gramos de la droga.

El procedimiento en infracción a la Ley 23.737 «Estupefacientes» se inició cuando los efectivos del Grupo del Sistema Tecnológico de Vigilancia de Fronteras del Escuadrón 21 «La Quiaca» divisaron a tres ciudadanos en un camino secundario, que conecta el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina, cargando bolsas de grandes dimensiones en la caja de una camioneta Saveiro.

Ante este suceso, los gendarmes emitieron la voz de alto en nombre de la Institución, ante ello dos hombres emprendieron huida a pie hacia el país vecino y el conductor aceleró la marcha.

Seguidamente, se solicitó apoyo al personal de la Sección Núcleo de la misma Unidad, emplazado en la Circunvalación de la zona, quien logró interceptar el rodado sobre la avenida España y calle San Juan.

Al ser autorizados por la Unidad Fiscal de Jujuy, los gendarmes procedieron a inspeccionar el vehículo y abrieron la caja, lugar donde se trasladaba los bultos de grandes dimensiones. Los cuales acondicionaban 100 ladrillos similares a los usados para el transporte de sustancia ilícita.

La sustancia fue sometida a las pruebas de campo Narcotest, las mismas arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 106 kilos 063 gramos.

La Unidad Fiscal interviniente orientó el decomiso de la droga, la camioneta y un celular. Mientras que, el involucrado oriundo de Jujuy quedó a disposición de la justicia.

Asimismo, en la localidad de Chalicán ubicado sobre la Ruta Nacional 34 en la provincia de Jujuy, los funcionarios del Escuadrón 60 «San Pedro» controlaron un transporte de pasajeros y con orientación de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy detuvieron a un hombre mayor de edad, quien fue descubierto con 1 kilo 009 gramos de cocaína oculto entre sus pertenencias.