El Colegio Pablo Pizzurno es sede de la Semana del Cooperativismo

Son por las actividades y jornadas centrales por el Día Internacional de las Cooperativas en Jujuy en el Colegio Pablo Pizzurno de Nivel Secundario de Gestión Cooperativa, ubicado en barrio Cuyaya.

Ayer martes 28 del corriente, se llevó a cabo el acto por el Día Internacional de la Cooperación en instalaciones del Colegio Pablo Pizzurno de Nivel Secundario de Gestión Cooperativa, organizado por la Red de Cooperativa de Jujuy.

Participaron del mismo, Foodai Ltda. ,Cooperativa de Trabajo Educando para el Futuro Ltda., Cooperativa de Productores Apícolas de Jujuy Ltda., Cooperativa de Trabajo Educar para el Progreso Ltda. (El Carmen), Cooperativa de Trabajo Pórtico Jujuy Ltda., Cooperativa de Trabajo Buenaventura Ltda., Cooperativa de Trabajo Rey Construcciones Ltda., Cooperativa de Trabajo Norte Unido Ltda. y Cooperativa de Trabajo de Educación Nueva Enseñanza Ltda.

En el mismo participaron dirigentes de diferentes organizaciones Cooperativas y de la Sociedad Civil, destacándose la presencia de la gerente del Banco Credicoop Ivana Cremonini junto al presidente de la Comisión de Asociados Alejandro Azan y el secretario de Desregulación y Gobernanza Multinivel de la Provincia de Jujuy Lic. José María Albizo Cazon quien anuncio la pronta aprobación del Programa de Creación de Cooperativas y Mutuales Escolares de la Provincia de Jujuy a cargo del Ministerio de Educación de la Provincia.

También se destacó la presencia de la Cooperativa Escolar Cactus Ltda. y de la recientemente conformada Mutual Escolar del Colegio Polimodal N° 3 “Halcones Solidarios”.

Luego del acto se realizó una Mesa de Experiencias Exitosas de las Cooperativas presentes y en simultaneo los ya tradicionales Juegos Cooperativos con las instituciones educativas presentes: Polimodal N° 3, Colegio Pablo Pizzurno de Nivel Secundario, Colegio Nueva Esperanza y Colegio Mayor Jujuy.

Mientras que este miércoles se continuo con la capacitación denominada «El ABC de las Empresas Cooperativas: El Camino del Grupo Pre Cooperativo a la conformación de la Empresa Cooperativa» a cargo del Administrador de Empresas y Coaching Ontológico José Román y el presidente de la Cooperativa de Trabajo Educando para el Futuro Prof. Rodrigo Matorras.