La provincia potencia la transformación educativa con la Red de Secundarias Innovadoras

Las nueve instituciones educativas seleccionadas son de distintas localidades de la provincia y recibieron capacitación sobre diagnóstico institucional, gestión de la información y planificación estratégica.

En el marco del Programa de Transformación de la Escuela Secundaria, el Ministerio de Educación, llevó adelante una jornada de capacitación destinada a equipos directivos, supervisores y docentes que integran esta iniciativa, cuyo objetivo es sostener las trayectorias educativas, mejorar la enseñanza y los aprendizajes, y fortalecer los procesos de gestión.

La actividad se desarrolló este viernes en el Complejo Ministerial, y contó con la presencia de la ministra Daniela Teseira y la especialista María Inés Hernández, quien arribó desde Buenos Aires para acompañar a las instituciones seleccionadas como escuelas iniciadoras de la Red de Secundarias Innovadoras.

Secundarias Innovadoras

La directora de Educación Secundaria, Silvia Jerez, destacó que el proceso se apoya en cuatro ejes fundamentales: la revisión del régimen académico, la organización institucional, la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje con enfoque interdisciplinario y el fortalecimiento del desarrollo profesional docente.

En este sentido, remarcó que las instituciones participantes ya venían desarrollando experiencias de innovación, y que ahora podrán sistematizar ese trabajo y articularlo en red, tanto a nivel provincial como nacional, potenciando el intercambio de prácticas y saberes.

La capacitación incluyó talleres orientados a iniciar este proceso de mejora continua, con la mirada puesta en construir una escuela secundaria más inclusiva, dinámica y acorde a los desafíos actuales