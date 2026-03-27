Gran despliegue se realiza para la peregrinación de la Virgen de Punta Corral

Rodolfo Nieto, secretario de Asistencia Directa dependiente de Desarrollo Humano detallando el despliegue de los actores y ministerios intervinientes para la peregrinación de la Virgen de Punta Corral

En el marco de una de las manifestaciones religiosas más convocantes de la provincia de Jujuy, el secretario de Asistencia Directa del Ministerio de Desarrollo Humano, Rodolfo Nieto, brindó detalles sobre el amplio operativo que despliega el Gobierno provincial para acompañar la peregrinación a la Virgen de Punta Corral.

El funcionario explicó que se trata de un dispositivo integral que involucra a múltiples áreas del Estado, con el objetivo de garantizar la seguridad, la prevención y la asistencia de los miles de peregrinos que ascienden cada año por los distintos caminos habilitados.

Señaló que la convocatoria es masiva y variable, con una concurrencia estimada que puede oscilar entre 100.000 y 300.000 personas, lo que demanda una importante organización logística.

Rodolfo Nieto detalló que el Ministerio de Desarrollo Humano cumple un rol clave, especialmente en la atención de sectores vulnerables como niños, adolescentes y adultos mayores. En ese sentido, indicó que se instalaron carpas de asistencia en puntos estratégicos como Tumbaya y Tunalito, donde se brinda contención, control sanitario básico y acompañamiento a los peregrinos.

Asimismo, explicó que en estos espacios se realizan controles de salud, como la medición de la presión arterial, teniendo en cuenta que el esfuerzo físico, la altura y las condiciones del terreno pueden afectar a quienes no se encuentran preparados. También se implementa un sistema de identificación mediante pulseras para niños y personas mayores, donde se consignan datos de contacto de familiares responsables, con el fin de actuar rápidamente ante cualquier eventualidad.

El funcionario remarcó que los recorridos hacia Punta Corral presentan un alto nivel de exigencia física, con trayectos que varían entre los 17 y 25 kilómetros, dependiendo del punto de partida, como Tumbaya, Tunalito, Maimará o Tilcara. A esto se suman factores como pendientes pronunciadas, terrenos irregulares y condiciones climáticas cambiantes, lo que incrementa los riesgos durante el ascenso y descenso.

En este contexto, Rodolfo Nieto subrayó la importancia de la preparación previa para realizar la peregrinación, recomendando entrenamiento físico anticipado y el uso de vestimenta adecuada, liviana pero abrigada. También insistió en la necesidad de extremar los cuidados, especialmente en el descenso, donde suelen registrarse lesiones en rodillas y tobillos debido al esfuerzo y a las características del terreno.

El operativo incluye además la participación de diversos organismos provinciales y nacionales. Entre ellos se encuentran el SAME, Defensa Civil, la Dirección de Emergencias, Vialidad de la Provincia, Seguridad Vial, el área de Transporte, la Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional, quienes trabajan de manera coordinada para garantizar el orden y la seguridad, especialmente en sectores como la Ruta Nacional 9, donde circulan vehículos de gran porte.

También intervienen los municipios de localidades como Tumbaya, Maimará y Tilcara, que colaboran en la preparación de los caminos, realizando tareas de limpieza, acondicionamiento y señalización, semanas previas al evento. Este trabajo conjunto permite mejorar las condiciones de tránsito para los peregrinos.

Otro aspecto fundamental del operativo es la provisión de agua potable en distintos puntos del recorrido, considerando que no todos los peregrinos cuentan con recursos para adquirirla durante el trayecto. En este sentido, se disponen camiones y puestos de abastecimiento para garantizar este servicio esencial.

Nieto también destacó la instalación de un hospital de campaña equipado con tecnología y personal especializado, incluyendo unidades provenientes de otras provincias como Salta, Tucumán y Santiago del Estero, que refuerzan la capacidad de respuesta ante emergencias. Este centro cuenta incluso con camas de internación y atención de mayor complejidad.

Finalmente, el secretario de Asistencia Directa señaló que todo este despliegue se articula a través del Comité Operativo de Emergencias (COE), organismo encargado de coordinar las acciones ante eventos de gran magnitud en la provincia.

En este caso, la peregrinación a la Virgen de Punta Corral es considerada una de las actividades que requiere mayor planificación y compromiso por parte del Estado.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy, a través de sus distintos ministerios y organismos, trabaja de forma conjunta para acompañar a los fieles en esta tradicional expresión de fe, garantizando condiciones de seguridad, asistencia y organización durante toda la peregrinación.