La provincia acerca el Estado a los vecinos con operativo de DNI en El Carmen

El Registro Civil de Jujuy llevará adelante un operativo de documentación en la ciudad de El Carmen, con el objetivo de acercar el Estado a cada ciudadano y facilitar la gestión del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La actividad se realizará el jueves 12 de marzo, de 9 a 16 horas, en la Plaza Domingo T. Pérez, donde los vecinos podrán realizar trámites de DNI de manera rápida y directa. Esta acción forma parte de las políticas del Gobierno de Jujuy para garantizar el derecho a la identidad y mejorar el acceso a los servicios públicos en todo el territorio provincial.

El pago del trámite podrá realizarse mediante QR, tarjeta de débito o crédito. En el caso de efectivo, el agente registral emitirá un link de pago que deberá abonarse en Rapipago o Pago Fácil, tras lo cual el ciudadano deberá regresar al operativo para finalizar el trámite.

Los costos son los siguientes: DNI común: $ 10.000 y DNI exprés: $ 26.000. Se recuerda que los menores de 14 años deben presentarse con la partida de nacimiento, emitida hace no más de un año. Desde el organismo informaron que el operativo podría suspenderse o reprogramarse en caso de condiciones climáticas inestables.