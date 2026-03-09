En Catamarca descubren 4 kilos de marihuana ocultos en el baño de un ómnibus que salió de Jujuy

Sobre la Ruta Nacional N° 38, los gendarmes apostados en el lugar inspeccionaron un micro proveniente de la provincia de Jujuy.

Hoy, en horas de la madrugada, el personal del Escuadrón 67 “Catamarca” en conjunto con los efectivos de la Unidad de Inteligencia Criminal “Catamarca” detuvieron la marcha de un transporte de pasajeros.

Al llevar a cabo un registro minucioso del interior del rodado, los efectivos de Gendarmería detectaron anomalías en el habitáculo del lavado de manos del baño.

Por lo que se realizó el pasaje con el can antinarcóticos de la Policía de la provincia catamarqueña, que confirmó la existencia de estupefacientes. Al retirar la estructura plástica, los uniformados sacaron de ese sector cuatro paquetes amorfos que contenían la droga.

El Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca autorizaron el decomiso de 4 kilos 325 gramos de marihuana como así también dispusieron que se realizaran las investigaciones para dar con el paradero del propietario del estupefaciente.