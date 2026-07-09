La Plaza Belgrano celebró el Día de la Independencia con danza, música y gastronomía regional

En el marco del 209° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, la Plaza Belgrano se transformó en el epicentro de una festividad que unió la música, la danza y la gastronomía regional. La propuesta, denominada “Plaza que Danza”, fue organizada por la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy convocando a una gran cantidad de vecinos y turistas.

Sergio Chacón, subdirector general de Cultura de la Municipalidad, destacó durante el evento la importancia de esta iniciativa que ya se encuentra plenamente instalada en la agenda cultural de la ciudad. Según explicó el funcionario, se trata de una “propuesta muy bonita que lentamente se va transformando en tradicional”, subrayando que esta es ya la quinta edición del encuentro. Chacón definió la jornada como “nuestra manera, a través del baile, de honrar a nuestra Patria, a propósito del 9 de Julio; poder hacerle honores a nuestra Patria con la danza”.

La programación artística fue extensa y estuvo centrada en rescatar expresiones del folclore nacional que no suelen tener visibilidad masiva. Tras la apertura a cargo del ballet Juventud Prolongada, se dictó una clase magistral sobre la danza “El Cuándo”, basada en las investigaciones de Carlos Vega. Chacón resaltó el valor educativo de esta parte del programa, señalando que “hay 12 ballets que van a participar del baile; son seis danzas de época incluyendo: Sajuriana, Cielito del Campo, el Cuándo, el Pericón, la Media Caña y el Cielito de la Patria”. El subdirector enfatizó que estas son “danzas que no se ven habitualmente en el resto del año, por lo que aprovechamos esta fecha para que los profesores muestren su trabajo y los alumnos muestren todo lo bonito que aprendieron”.

Además del despliegue coreográfico, el evento ofreció un ambiente de camaradería reforzado por el tradicional Patio Criollo y la música en vivo de Fati Sosa. Los asistentes pudieron disfrutar de una degustación gratuita de chocolate patrio, pastelitos, budines y facturas, elementos esenciales de la identidad culinaria argentina y jujeña. Sobre el espíritu de la convocatoria, Chacón se mostró entusiasta al afirmar que “acá todo el mundo vino a bailar y va a ser una jornada de muchísima alegría”, destacando que incluso el personal de organización y los locutores vistieron trajes de gaucho y vestimentas acordes a la ocasión para acompañar el sentimiento festivo.

El evento concluyó con una invitación abierta para futuras ediciones, reafirmando el compromiso del municipio con la revalorización del patrimonio cultural y el fomento de los espacios de encuentro ciudadano en lugares emblemáticos de la capital jujeña.