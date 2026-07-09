«Efecto bumerán para Trump»: Cómo la nueva escalada con Irán puede debilitar la posición del presidente

Los nuevos intercambios de fuego entre Washington y Teherán pueden provocar que más republicanos voten a favor de limitar las facultades militares del presidente, recoge The Hill.

La ruptura del memorando con Irán puede llevar a que más republicanos quieran limitar los poderes militares del presidente de EE.UU., Donald Trump, reportó el martes The Hill.

Según el medio, la asignación de gastos de emergencia de 67.100 millones de dólares, que ha pedido el Pentágono, sigue siendo cuestionable. Los senadores republicanos advierten que reunir incluso 50 votos para aprobar un paquete de medidas de financiamiento militar podría resultar una «tarea complicada» para Trump y su gobierno. «Creo que el [gasto de emergencia] suplementario está en grandes problemas», dijo uno de ellos.

Los republicanos tendrán que enfrentarse a una seria resistencia por parte de los demócratas, que están discutiendo imponer votos adicionales sobre resoluciones de poderes de guerra en Irán para obligar a Trump a retirar las fuerzas estadounidenses. Una fuente dijo al medio que será difícil convencer a los demócratas de la necesidad de destinar decenas de miles de millones de dólares adicionales a una guerra que no fue sancionada por el Congreso.

Al mismo tiempo Trump puede quedarse sin el apoyo de algunos senadores de su propio partido. Es posible que aboguen por la limitación del poder de Trump como comandante en jefe porque ya habían votado este año en contra de resoluciones que pusieran fin a la guerra, haciendo referencia a los esfuerzos del mandatario para lograr un alto el fuego. Aunque su posición podría cambiar, ya que los republicanos también desean el fin del conflicto.

Ruptura del alto el fuego

A pesar de que Irán y EE.UU. firmaron en junio el memorando de entendimiento, el alto el fuego se rompió. Las Fuerzas Armadas de EE.UU. efectuaron el martes unaserie de bombardeos contra Irán con el objetivo de «imponerle» a la República Islámica «altos costos» por supuestamente haber atacado buques mercantes que circulaban en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabad, afirmó que Teherán tomará medidas «decisivas» para salvaguardar la seguridad. «Irán, al tiempo que emite una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del acuerdo por parte de Estados Unidos, tomará medidas decisivas para salvaguardar sus intereses y seguridad nacionales», aseveró.

La ofensiva provocó una rápida respuesta de Teherán. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó este miércoles que llevó a cabo una operación conjunta con misiles y drones contra 85 objetivos militares de EE.UU. en Oriente Medio. Según el CGRI, los ataques alcanzaron instalaciones utilizadas por las fuerzas de EE.UU. en Baréin y Kuwait, además del derribo de un dron MQ-9.

Este miércoles, el Mando Central de EE.UU. (Centcom) anunció que sus fuerzas están realizando «ataques adicionales» contra Irán. Posteriormente se reportaron fuertes explosiones en varios países de Oriente Medio, como producto del lanzamiento de misiles por parte de Teherán. Los ataques de represalia fueron confirmados por las autoridades iraníes.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió a Washington que si vuelve a atacar a Irán recibirá una respuesta. «Estados Unidos aún no ha aprendido que la intimidación y el incumplimiento de sus compromisos ya no quedan impunes. Permítanme ser claro: si ataca, recibirá respuesta», escribió en su cuenta de X. (RT)