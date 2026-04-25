La PFA expulsó extranjeros irregulares en Salta

En las últimas horas se conoció un operativo en la provincia de Salta donde fuerzas federales realizaron controles migratorios y expulsaron a extranjeros en situación irregular.

La mayoría eran ciudadanos bolivianos y uno colombiano. Algunos tenían antecedentes, incluyendo casos de hurto y narcotráfico, estos fueron expulsados del país por vía terrestre a través de los pasos fronterizos de Salvador Mazza, Yacuiba y Aguas Blancas.

Bajo estrictos lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) efectuaron controles migratorios en distintos puntos estratégicos de la provincia de Salta, junto con la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y con la colaboración de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

Operativos en Aguaray y Tartagal

Durante la primera jornada, se implantó un importante control sobre la Ruta Nacional N° 34, en jurisdicción de la localidad de Aguaray, a escasos kilómetros de la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia.

Allí se interceptaron micros de larga distancia, colectivos de línea, combis, automóviles particulares, remises y camionetas, con la intervención del personal de la División Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA, en su carácter de policía migratoria auxiliar.

Fue así que mediante el uso de los sistemas Morpho Rap ID, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones, se identificó a un total de 423 personas, de las cuales 315 eran argentinas y 93 extranjeras con ingreso regular al país.

No obstante, se detectaron 15 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular (14 de nacionalidad boliviana y uno de nacionalidad colombiana), quienes fueron expulsados vía terrestre por el paso fronterizo Salvador Mazza–Yacuiba, y entregados a la Policía Nacional de Bolivia.

Entre los casos más relevantes, se comprobó que un ciudadano colombiano tenía antecedentes reiterados durante varios años por hurto en la ciudad de Bogotá, y se detectó a un ciudadano boliviano con antecedentes por narcotráfico.

En continuidad con estas tareas, durante la noche se realizaron controles en la ciudad de Tartagal, donde se inspeccionaron distintos locales comerciales, relevándose más de 60 puestos de venta con más de 70 personas identificadas, sin registrarse irregularidades migratorias.

Operativos en Pichanal y corredores fronterizos

En la segunda jornada, los controles se extendieron a la intersección de las Rutas Nacionales N° 34 y 50, en la ciudad de Pichanal, sitios estratégicos vinculados a los pasos fronterizos de Salvador Mazza y Aguas Blancas.

el operativo, desarrollado entre las 9 de la mañana y las 16, se controlaron distintos tipos de vehículos, incluyendo micros de larga distancia y de transporte público, combis, automóviles, remises y camionetas. Como resultado, se identificaron un total de 671 personas, de las cuales 583 eran argentinas y 85 extranjeras con ingreso regular al país.

Sin embargo, se individualizaron tres ciudadanos de nacionalidad boliviana en situación migratoria irregular, quienes fueron trasladados con intervención de la Dirección Nacional de Migraciones, hacia el paso fronterizo de Aguas Blancas para su expulsión del territorio nacional.

Estos operativos refuerzan las tareas de control y fiscalización en zonas fronterizas estratégicas, consolidando el trabajo coordinado entre la Policía Federal Argentina y la Dirección Nacional de Migraciones, en la lucha contra las irregularidades migratorias y el delito transnacional.