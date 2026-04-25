La Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Oficina Anticorrupción profundizan políticas de ética y control

El procurador de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Pablo Rodríguez, mantuvo un encuentro con autoridades de la Oficina Anticorrupción (OA) provincial con el objetivo de profundizar la articulación institucional y avanzar en políticas de transparencia y ética pública.

Durante la reunión, encabezada por la fiscal anticorrupción Josefa Herrera y el fiscal adjunto Javier De Bedia Quintana, se retomaron líneas de trabajo iniciadas en años anteriores y se plantearon nuevas acciones en el marco del Régimen de Ética Pública Provincial.

Rodríguez destacó que el eje principal de la agenda es la capacitación continua del personal municipal. “Estamos retomando conversaciones con la Oficina Anticorrupción en el marco de un trabajo sostenido, con la idea de fortalecer la transparencia en la gestión. Uno de los puntos centrales es capacitar tanto a funcionarios como a agentes municipales en la Ley de Ética Pública y en la importancia de su aplicación en la tarea diaria”, expresó.

En ese sentido, el procurador subrayó la política activa del municipio en la vinculación con organismos provinciales. “La capital ha sido históricamente punta de lanza en esta materia, mostrando predisposición para formar a su personal y transparentar el trabajo cotidiano”, afirmó.

El encuentro se inscribe en la continuidad del convenio firmado en 2022 entre la OA Jujuy y el municipio capitalino, que contempla asistencia técnica, intercambio de experiencias y colaboración recíproca. Además, se trabaja en la renovación de dicho acuerdo para fortalecer la tarea interinstitucional y ampliar las herramientas de control y prevención.

Por su parte, Herrera remarcó la relevancia de promover buenas prácticas administrativas y consolidar la ética en la función pública. En esa línea, señaló que la prevención constituye una herramienta clave en la lucha contra la corrupción y valoró las capacitaciones brindadas durante 2025 a distintas áreas municipales.

Finalmente, ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar en nuevos proyectos conjuntos que se implementarán a lo largo de 2026, consolidando un trabajo articulado que apunta a mejorar la calidad institucional y la transparencia en la gestión pública.