La Oficina Móvil para personas con discapacidad acercara sus servicios y asesoramientos a Tilcara

La atención será abierta, gratuita y sin turno previo, priorizando un abordaje directo y cercano con cada vecino y vecina.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, continúa consolidando su estrategia territorial con una nueva edición de la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión, que en esta oportunidad se instalará en la localidad de Tilcara.

El operativo se desarrollará el martes 5 de mayo, de 09:00 a 11:00 horas, en el Hotel de Turismo (Belgrano N° 366), con una propuesta orientada a optimizar la accesibilidad a trámites, información y acompañamiento personalizado, evitando traslados innecesarios hacia centros administrativos.

Durante la jornada, el equipo técnico brindará asesoramiento integral sobre la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, incluyendo requisitos, actualización de datos y seguimiento de expedientes. Asimismo, se ofrecerá orientación sobre cómo acceder a programas, prestaciones y servicios disponibles a nivel provincial y nacional, facilitando la articulación con organismos competentes.

Además, se pondrá a disposición información clave sobre el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, promoviendo una mirada inclusiva y el fortalecimiento de la autonomía personal. La atención será abierta, gratuita y sin turno previo, priorizando un abordaje directo y cercano con cada vecino y vecina.

Proximidad e inclusión

La iniciativa está dirigida a personas con discapacidad, sus familias y al público en general, y forma parte de una política pública sostenida que busca reducir brechas territoriales, garantizar igualdad de oportunidades y consolidar un modelo de gestión centrado en la proximidad y la inclusión social en toda la provincia.