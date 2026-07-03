La Municipalidad ofrecerá un taller vivencial gratuito sobre autoconocimiento y bienestar emocional

La Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Departamento de Salud Mental, invita a la comunidad a participar del taller vivencial “Detrás de las máscaras: lo que muestro y lo que soy”, una propuesta gratuita destinada a promover el bienestar emocional y la reflexión personal.

El encuentro se realizará el miércoles 8 de julio, de 9 a 11 horas, en la Dirección de Turismo, ubicada en Necochea 546, y estará coordinado por las licenciadas Marianela Martín (MP 599) y Eugenia Martiarena (MP 452).

La actividad propone generar un espacio de encuentro donde los participantes puedan explorar las distintas “máscaras” o personajes que suelen adoptar en la vida cotidiana para responder a expectativas sociales, cumplir determinados roles o buscar aceptación. A través de diversas dinámicas participativas, se invitará a reflexionar sobre aquello que mostramos hacia el exterior y a conectar con una mirada más auténtica sobre uno mismo.

Durante el taller se trabajará en la identificación de los diferentes roles que las personas sostienen en los distintos ámbitos de su vida, el reconocimiento de emociones, necesidades o temores que muchas veces permanecen ocultos y el impacto que estas dinámicas tienen en el bienestar emocional. Asimismo, se brindarán herramientas para fortalecer la autenticidad y el autoconocimiento.

La propuesta forma parte de las acciones que impulsa la Secretaría de Desarrollo Humano para promover espacios de cuidado de la salud mental, favoreciendo el desarrollo personal y el fortalecimiento de vínculos saludables dentro de la comunidad.

Las inscripciones se realizarán 10 minutos antes del inicio del taller, en el lugar de la actividad. La participación es libre y gratuita.