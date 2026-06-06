La Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza con la repavimentación de calles en Ciudad de Nieva

El intendente Municipal Raúl “Chuli” Jorge supervisó las obras de infraestructura vial que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy ejecuta en barrio Ciudad de Nieva, donde recientemente concluyeron los trabajos de repavimentación sobre calle Libertad, entre Iriarte y Obispo Padilla, mientras continúan las tareas de cordón cuneta y pavimentación sobre calle Obispo Padilla. Las intervenciones forman parte del plan integral de mejoramiento urbano que lleva adelante el municipio con recursos propios.

Durante la recorrida, el mandatario destacó la continuidad de las obras pese al complejo contexto económico y la reducción de recursos. “Seguimos con nuestro plan de pavimentación. La primera etapa se realizó cuando existía la Tasa Vial, que dejamos de cobrar, lo que significó una importante pérdida de recursos; sin embargo, continuamos ejecutando obras estructurales con fondos municipales porque entendemos que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, expresó Jorge.

Asimismo, remarcó la importancia de las intervenciones para consolidar uno de los corredores viales más relevantes de la ciudad. “Estas obras permiten mejorar integralmente un sector estratégico de Ciudad de Nieva, optimizando la circulación, la seguridad vial y las condiciones de acceso desde la zona norte hacia el casco céntrico. Nuestro objetivo es seguir transformando la ciudad y brindar una mejor infraestructura para todos los vecinos”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, destacó el impacto que tendrán las mejoras en la conectividad urbana. “Se trata de una intervención muy importante porque beneficia a una de las principales vías de circulación para quienes ingresan a la ciudad desde Yala, Reyes y otros sectores del norte. La repavimentación y las nuevas obras aportan mayor seguridad y fluidez al tránsito”, sostuvo.

A su turno, el director de Obras Públicas, Daniel Sosa, explicó que los trabajos sobre calle Libertad permitieron completar la repavimentación de un extenso tramo de esta arteria. “Finalizamos la repavimentación entre Iriarte y Obispo Padilla, dando continuidad a las obras ejecutadas anteriormente desde Carrillo hasta Iriarte. De esta manera, consolidamos la recuperación de una calle fundamental para Ciudad de Nieva y para el sistema de accesos de la ciudad”, detalló.

Finalmente, Sosa informó que las tareas continúan sobre calle Obispo Padilla, donde se ejecutan obras de cordón cuneta y pavimentación.