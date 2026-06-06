Gimnasia no pudo ante Atlanta y cayó 3 a 0

En partido correspondiente a la fecha 17 de la Primera Nacional 2026, Gimnasia y Esgrima de Jujuy perdió 3 a 0 en su visita a Atlanta.

Con este resultado, el “Bohemio” manda en la Zona “B” con 30 unidades, mientras que el “Lobo” quedó con 27 puntos.

Los goles fueron anotados por Alejandro Quintana (46′), Jeremías Puch (57′) y Cristian Bernardi (90’+2’).

Los dirigidos por Hernán Pellerano tendrán la oportunidad de revertir este traspié la semana próxima, cuando reciban las visitas de San Martín de San Juan y Nueva Chicago, para cerrar la primera ronda con Güemes en Santiago del Estero.

Lejos de caer en dramatismos, el resultado es un llamado de atención a tiempo en un campeonato que todavía tiene un largo camino por recorrer. Las cuentas cierran y el margen para dar pelea sigue intacto.

La regularidad es el gran desafío de la categoría y un tropezón no define el destino de un equipo con protagonismo y fundadas aspiraciones.

Síntesis:

Atlanta 3: Francisco Rago; Martín García, Rodrigo Moreira, Tomás Rojas y Dylan Argüello; Tomás Castro, Nicolás Previtali y Jeremías Puch; Lautaro Fedele, Federico Álvarez y Alejandro Quintana. DT Cristian Pellerano.

Gimnasia y Esgrima 0: Milton Álvarez; Diego López, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi; Francisco Maidana, Hugo Soria, David Gallardo y Francisco Molina; Mauro Cachi y Octavio Bianchi. DT Hernán Pellerano.

Goles: Alejandro Quintana (46′), Jeremías Puch (57′) y Cristian Bernardi (90’+2’).

Amonestados: En Atlanta; Tomás Rojas y Rodrigo Moreira. En Gimnasia Francisco Molina, Hugo Soria y Nicolás Dematei.

Cambios: En Atlanta; Ignacio Rodríguez por Lautaro Fedele, Cristian Bernardi por Ignacio Rodríguez, Braian Rivero por Jeremías Puch, Federico Castro por Alejandro Quintana y Patricio Ostachuk por Federico Álvarez. En Gimnasia; Juan Franzoni por Octavio Bianchi, Maximiliano Casa por Mauro Cachi, Federico Paradela por Hugo Soria y Abel Argañaraz por Diego López.