La mujer, es protagonista de la historia dorada y el presente sin techo de Gimnasia

Gimnasia y Esgrima de Jujuy conmemoró el Día Internacional de la Mujer en el estadio “23 de Agosto”, abriendo sus puertas a todas las mujeres para que presencien el partido contra Colegiales gratis.

La propuesta tuvo una respuesta masiva, provocando que las tribunas del estadio lucieran un marco imponente de familias y, especialmente, de las mujeres que alentaron al “Lobo”.

Asimismo, por la ocasión especial, la conducción y los anuncios oficiales estuvieron a cargo de Victoria Marín, quien se desempeñó como la voz del estadio.

El reconocimiento a la mujer continúa este martes 17 de marzo, con sorteos destinados a las socias del Club por importantes premios, que se realizará a través de las redes sociales de la Institución a las 18 horas.