Ataque a aldea en Yemen provoca más de 10 muertes, incluyendo niños

Un ataque de artillería en Yemen ha causado al menos 10 muertes, incluidos seis niños. El gobierno responsabiliza a los hutíes por el ataque ocurrido durante el iftar en la provincia de Hajjah.

Un ataque de artillería dirigido a una aldea en el norte de Yemen resultó en la muerte de al menos 10 personas, entre las que se incluyen seis niños, además de más de 30 heridos, según informaron las autoridades el lunes. El gobierno yemení ha culpado a los rebeldes hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, por el bombardeo.

El Ministerio de Información detalló que los hutíes lanzaron el ataque contra un grupo de personas que se habían reunido para el iftar, la comida que se consume al romper el ayuno durante el mes sagrado del Ramadán, en la provincia de Hajjah. Aunque gran parte de esta provincia está bajo control de los hutíes, algunas áreas permanecen en manos del gobierno yemení reconocido internacionalmente, que tiene su sede en Adén.

Las circunstancias que rodearon el ataque del domingo siguen siendo inciertas, y los funcionarios hutíes no han emitido comentarios al respecto.

Desde que Yemen se sumergió en una guerra civil en 2014, los enfrentamientos entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales se han intensificado en Hajjah. Este conflicto comenzó cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, y gran parte del norte del país, forzando al gobierno a exiliarse. En 2015, una coalición liderada por Arabia Saudí, que incluye a Emiratos Árabes Unidos, intervino con el objetivo de reinstalar al gobierno en el poder.

El conflicto ha llevado a una crisis económica severa y ha generado una inseguridad alimentaria significativa en las provincias del norte, incluida Hajjah, como lo ha señalado el Programa Mundial de Alimentos.

El Ministerio de Información advirtió en un comunicado que es probable que el número de víctimas aumente, ya que varios de los heridos se encuentran en estado crítico.

(Cadena3)