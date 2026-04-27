La llegada de turistas a Cuba cae un 48% en el primer trimestre de 2026

Cuba recibió un 48% menos de turistas en el primer trimestre de 2026, alcanzando solo 298.000 llegadas, en medio de una crisis energética y tensiones geopolíticas que afectan la economía.

Durante el primer trimestre de 2026, la cantidad de turistas que arribaron a Cuba se redujo en un 48% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos oficiales. En total, se registraron aproximadamente 298.000 visitantes, en contraste con los 573.300 del primer trimestre de 2025, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Este descenso en el turismo, que ha sido un pilar fundamental de la economía cubana en las últimas décadas, se produce en el contexto de una crisis energética que ha impactado fuertemente el país. Las tensiones geopolíticas, especialmente el cerco petrolero impuesto por el expresidente estadounidense Donald Trump, han contribuido a esta situación. Desde enero de 2026, Trump había advertido que implementaría aranceles a cualquier nación que suministrara petróleo a Cuba, afectando así el suministro de crudo que el país solía recibir de Venezuela.

La falta de combustible ha llevado a la suspensión de vuelos por parte de varias aerolíneas, incluyendo Iberia, Air Canada y Air France, que ya no pueden repostar en la isla. Otras líneas aéreas, como W2Fly y Air Europa, han tenido que hacer escalas en países cercanos como República Dominicana para poder continuar sus operaciones.

En el año anterior, Cuba había registrado la llegada de 1,8 millones de turistas, una cifra que dista significativamente de los 4,3 millones alcanzados en 2019, antes de que la pandemia de COVID-19 y las sanciones de Estados Unidos desestabilizaran el sector. En enero de 2026, la cifra de turistas fue de 184.800, en febrero de 77.660 y en marzo, solo 35.560, con Canadá y Rusia como los principales países emisores.

Los constantes apagones y el desabastecimiento que enfrentan los cubanos también repercuten en la experiencia de los visitantes. Por ejemplo, los vehículos de alquiler solo pueden cargar 20 litros de gasolina en estaciones de servicio especiales, donde las colas pueden extenderse por días. Además, el transporte público se ha visto limitado, lo que dificulta aún más la movilidad de los turistas.

El primer buque que desafió el cerco de Estados Unidos fue el petrolero ruso Anatoly Kolodkin, que llegó a finales de marzo con 730.000 barriles de petróleo, aunque se desconoce si otros barcos seguirán esta ruta. Esta situación plantea un futuro incierto para el turismo cubano y su economía, que depende en gran medida de la llegada de visitantes internacionales.

(Cadena3)